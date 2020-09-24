五大最佳季前補強 前田健太、凱柯都讓球隊大賺
球季縮減的大聯盟季賽即將進入尾聲，也該是時候檢視季前補強的成效了。有的交易起初並不起眼，但事後證明效益龐大，有的自由球員簽約則是經濟實惠。以下為今年五個最佳的季前補強，大部分對於爭奪季後賽席次有極大的影響。
教士隊得到葛利桑+戴維斯
這筆當初不太引人注目的交易，沒想到對教士隊起了極大的作用。教士隊用勞爾(Eric Lauer)和烏力亞斯(Luis Urias)這兩名年輕球員，向釀酒人換得戴維斯(Zach Davies)和葛利桑(Trent Grisham)這一投一打，結果雙管齊下。這兩位選手當時雖算是有點知名度，但不是什麼大明星，戴維斯曾在2017年拿下17勝，來到教士隊前的生涯防禦率為3.91，算是輪值中後段的投手；葛利桑是第一輪選秀進來的潛力新秀，去年卻在外卡戰發生要命失誤導致釀酒人敗給國民而被人認識。
今年兩人都脫胎換骨，戴維斯拿下暫居勝投王的7勝，防禦率只有2.69，三振率來到生涯新高的8.2，是教士隊僅次拉梅特(Dinelson Lamet)表現最好的先發投手。葛利桑是教士打線除了塔提斯(Fernando Tatis Jr.)和馬查多(Manny Machado)之外的一大亮點。他的打擊中規中矩，繳出.255打擊率、.798OPS、9轟、9盜的成績，經常擔任教士第一棒或第二棒，守備則是他的一大強項，很有機會拿下中外野金手套獎。這筆交易意外成為教士闖進睽違14年的季後賽的一大助力。
雙城隊得到前田健太
這筆交易當初就被視為對雙城隊相當划算，但沒想到結果更是賺到翻。雙城隊向道奇換來前田，使得前田終於能固定先發，不用像在道奇一樣輪值、牛棚兩邊跑。沒想到前田不但成為雙城隊倚重的投手，更成為王牌。他繳出5勝1敗、2.52防禦率的成績，5.3的被安打率與0.76WHIP更是美聯第一。在球季縮水前，他今年的年薪為312萬5000美元，其中250萬還是道奇在付。雙城等於用少少的錢就換到一位賽揚等級的投手。
勇士隊簽下歐蘇納
在唐納森(Josh Donaldson)離開後，勇士隊亟需補上一位強棒，於是他們以1年1800萬的短約簽下歐蘇納(Marcell Ozuna)。這是勇士隊繼唐納森之後，又一紙成功的一年短約，且大大超出預期。歐蘇納前兩年在紅雀隊的成績算是小幅衰退，沒想到來到勇士隊後不但反彈，且超出他2017年的顛峰表現。他繳出.316打擊率、.996OPS、15轟、48打點的成績，目前暫居國聯打點王。他的表現是勇士隊蟬聯第三年國聯東區冠軍的一大關鍵，現已有季後留下他的聲浪。
費城人隊簽下惠勒
當初費城人隊以5年1億1800萬簽下惠勒(Zack Wheeler)時，算是評價相當兩極，批評者認為他傷痛史太豐富且並不算王牌，不值得平均2360萬的年薪。結果惠勒打破所有人的質疑，繳出4勝1敗、2.67防禦率的成績，他的2.9WAR值高居國聯第二，與諾拉(Aaron Nola)組成費城人的雙王牌。反觀當時同為自由球員且合約被拿來作比較的邦賈納(Madison Bumgarner)，今年防禦率高達7.36，算是響尾蛇隊失敗的投資。
白襪隊簽下凱柯
白襪隊陣中除了既有的王牌吉歐利托(Lucas Giolito)外，還需要一位老經驗的強投，於是他們以3年5500萬簽下前賽揚獎投手凱柯(Dallas Keuchel)。凱柯不但不負眾望，且恢復當年賽揚身手，繳出6勝2敗、2.04防禦率的超優成績。白襪隊今年能夠重返睽違12年的季後賽，除了眾家強打的加持外，凱柯無疑是投手群當中最大的功臣。
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