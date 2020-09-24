年度大獎競爭激烈 畢伯會是MVP、塞揚獎雙料得主？

大聯盟2020縮水例行賽季很快接近尾聲，沒有意外的話，在台灣9月28日就會把所有賽程打完。此時正是回顧今年賽季傑出個人表現與個人獎項探討的好時機，現在就跟著本文一起來看看本季年度主要的球員個人獎項（最有價值球員、塞揚獎、新人王），可能會獎落誰家吧！（本文所有數據截至9月23日）

本文資料表格採用的進攻數據wRC+，是所有常見的進階攻擊數據中，考量因素最多、最能反映打者整體進攻火力、且最常在棒球數據文章被援引的項目。wRC+的好處是，已經把選手的上壘、長打等種種因素都考量進去，還有就是因為經過球場和環境因素校正，所以不僅能更完整反映選手的攻擊火力，也能輕易地拿來做不同球員的比較。wRC+的呈現為以100為聯盟平均，高於100就是優於聯盟平均，低於100就是劣於聯盟平均。舉例來說，2019年wRC+最高的打者是楚奧特(Mike Trout)，其數值達到180，那就代表楚奧特去年的進攻火力和產出，高於聯盟平均達到80%。

防守數據OAA是Statcast系統的數據，能顯示一名野手比一般平均的野手多製造多少出局數。不只考量到野手完成和沒完成多少出局，也考量到每個接殺事件的難度。2019年外野OAA最高的球員是國民的Victor Robles，達到＋23，而最差的則是雙城隊的Eddie Rosario，數字為−17。

其他數據解釋可參考以下連結：FIP、WAR值（本文採用的WAR值為數據網站「Fangraphs」的版本）。

年度MVP

美聯

李秉昇製表

美聯MVP競爭是一場大亂鬥，最終誰會是贏家實在沒人能說得準。

八月份低潮的拉米瑞茲（Jose Ramirez），來到九月後大暴衝，從八月26日到現在，他的12支全壘打是全美聯同期最多，這也讓他從原本不在競爭行列的前五名，一路直上到幾乎領先群雄的地位。目前他的綜合貢獻WAR值為全聯盟最高，17轟也能排在第三。

不過若要筆者選擇，我可能會選阿布瑞尤（Jose Abreu），今年他打出自菜鳥年後最強的火力輸出，而且關鍵時刻發揮優異，往往能替球隊打回重要分數，改變戰局，累積全聯盟最多的56分打點，幫球隊增加勝率的勝率增加值（WPA，Win Probability Added）也是筆者列出的五名球員當中最高。白襪隊今年異軍突起，成為美聯強權之一的發展，亦能為阿布瑞尤在競爭上加分。

當然，也有專家會選擇印地安人王牌畢伯（Shane Bieber）作為他們的美聯MVP人選。21世紀以來，投手拿到MVP的案例只有2011年的韋蘭德（Justin Verlander）和2014年的克蕭（Clayton Kershaw），投手要能突破重圍獲得最大獎並不容易，畢竟有些投票人也會認為，最佳投手已經有專門設置的塞揚獎表揚，MVP票選應該要多鼓勵野手。不過今年畢伯的表現確實達到不可思議的境界，在在增添美聯最有價值球員的變數。假如在你心目中畢伯才是真正的MVP，筆者也不會有什麼意見。

國聯

李秉昇製表

前三分之二球季，國聯MVP的競爭由塔帝士（Fernando Tatis Jr.）獨走，打擊、防守、跑壘三個面向的表現，他都非常凸出，綜合起來的貢獻度和表現卓越度，皆無人能望其項背。不過來到球季末，塔帝士的棒子變冷許多，單月打擊率不到兩成，因此給了其他競爭者迎頭趕上的機會，而勇士的弗里曼（Freddie Freeman）則是最大威脅。

但若筆者有投票權，還是會把MVP的選票給塔帝士，因為就算他的打擊開高走低，但他在防守和跑壘的發揮仍然穩定，而且他今年防守的大幅進步有目共睹，在各方面都為教士提供了提升整體戰力的刺激。要是沒有他，我很肯定教士沒辦法在本季打出如此亮眼的佳績。

塞揚獎

美聯

李秉昇製表

美聯塞揚獎競爭其實蠻早就已經結束了，從開季到現在沒有一場先發投不好的畢伯，已經預約了這個獎項，其他參賽者完全看不到其車尾燈。現在只剩下「畢伯能不能連美聯MVP一起抱回家」的問題而已了。

國聯

李秉昇製表

小熊先發投手達比修有目前戰績7勝3敗、防禦率2.22，雖然有機會成為第一位亞洲籍塞揚獎得主，但目前的競爭實在是非常激烈，只能希望他在26日對白襪的例行賽最後一次先發能有好成績了！ 美聯社

跟美聯MVP一樣，國聯塞揚獎競爭也是陷入膠著。原本的領先群達比修有、狄葛隆（Jacob deGrom）、包爾（Trevor Bauer），現在面臨到伯恩斯（Corbin Burnes）、拉梅特（Dinelson Lamet）、卡斯提歐（Luis Castillo）的挑戰。包爾擁有防禦率的優勢，但無可否認其他排行榜上的競爭者，在三振、保送、被全壘打等投手可控制的重要指標上，表現得比包爾更好。

筆者私心會想選擇達比修有，除了因為他今年是真的投得非常好、主宰力很強且控球精準無比，也因為想看到第一個來自亞洲的塞揚獎得主誕生。

年度新人王

美聯

李秉昇製表

對於水手迷而言，能在新人王最終競爭的候選人當中，看到兩名自家球員，而且還是一投一打，無疑是今年又一個戰績不佳賽季之餘，最值得撫慰療癒心靈的事情。路易斯（Kyle Lewis）從季初的火燙手感開始，就佔盡大聯盟新秀新聞的版面，而後續他也持續用手套和優質的進攻產能，來為球隊做出貢獻。

然而，路易斯在九月份的低潮（攻擊指數不到.650），大大影響了他挑戰美聯新人王的競爭力，使白襪的古巴飛彈羅伯特（Luis Robert）有機可乘。雖然羅伯特的打擊也有暴起暴落的情形，但他在跑壘和防守端的表現，都比路易斯好一些，所以應能獲得許多青睞。

這兩名出色的外野手硬要二選一，筆者會選擇白襪隊的羅伯特，看重的是他在防守上更為全面優質的發揮，因為他的OAA是目前全聯盟最高的。

國聯

李秉昇製表

國聯新人王的獎座應該就是教士克羅南沃斯（Jake Cronenworth）的囊中物了。儘管道奇五號投手岡索林（Tony Gonsolin）投得非常出色，但縮水賽季讓他只投了40幾局的局數，這麼小的樣本數實在很難說服別人，他長期的投球實力真是如此。當然克羅南沃斯的表現樣本數也不是說多大，但他至少是從開季就蠻穩定地替教士出賽直到現在，反觀岡索林前一個月的出賽狀態並不是非常穩定。

克羅南沃斯是去年年底在璠姆（Tommy Pham）交易案中，從光芒被換到教士的小聯盟球員，今年首度在大聯盟出賽就大放異彩，攻守兩端都發揮良好。此外，他在守備上還能提供高度彈性，內野除了捕手、投手以外的其他位置都可以守。