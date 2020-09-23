MLB／4轟擊垮運動家 道奇分區8連霸史上第三隊

洛杉磯道奇今天主場迎戰奧克蘭運動家，道奇打線發威扛出4發全壘打，終場就以7比2擊退運動家，連續8個球季奪下國家聯盟西區冠軍，也是史上第三隊能連八季衛冕分區冠軍，前兩支球隊分別是勇士隊（1991年至2005年，連14年）、以及洋基隊（1998年至2006年，連9年）。

在空蕩蕩的道奇球場內，道奇打者曼西（MaxMuncy）、泰勒（Chris Taylor）、波樂克（A.J.Pollock）和席格（Corey Seager）都敲出全壘打，轟垮來犯的運動家，本季團隊累積104轟也領先全聯盟。

道奇今天拿下勝利，加上國聯西區戰績第2名的聖地牙哥教士以2比4輸給洛杉磯天使，確保道奇再度登上國聯西區冠軍。總教練羅伯茲(Dave Roberts)賽後表示：「快速回顧這幾個月，能再次拿下分區冠軍絕非理所當然，而是每位球員的功勞」。

這使道奇能以頭號種子之尊闖進國聯季後賽。在近幾年的數次失手後，道奇希望結束對世界大賽冠軍的32年等待。

值得一提的是道奇賽後並沒有大肆慶祝，雖然球隊還是準備了香檳，但球員是互相舉杯慶祝，而非享受「香檳浴」。今日猛打賞且是開轟一員的席格(Corey Seager)說：「這是我們討論後的結果。」

從1988年奪冠後，道奇就再也沒拿過世界大賽冠軍。道奇接連在2017年和2018年的世界大賽中失利，去年更在國聯季後賽分區系列戰被華盛頓國民淘汰。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，導致今年大聯盟賽季延後開打，本季例行賽從過去的每隊162場減少到只打60場。