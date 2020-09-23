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MLB／今日戰績表 道奇、勇士同日分區封王

聯合新聞網 / 整理
道奇與勇士同日分區封王，前者是8連霸，後者則是3連霸。 截圖自道奇官方推特、美聯社
道奇與勇士同日分區封王，前者是8連霸，後者則是3連霸。 截圖自道奇官方推特、美聯社

MLB今日戰績表

費城人 1:5 國民

費城人 7:8 國民(雙重戰)

白襪 3:5(10局) 印地安人

洋基 12:1 藍鳥

釀酒人 3:2 紅人

小熊 2:3 海盜

馬林魚 1:11 勇士

光芒 2:5 大都會

金鶯 3:8 紅襪

老虎 4:5(10局) 雙城

紅雀 5:0 皇家

太空人 6:1 水手

天使 4:2 教士

遊騎兵 0:7 響尾蛇

運動家 2:7 道奇

洛磯 2:5 巨人

MLB明日賽程

04:10 天使 vs. 教士

06:05 費城人 vs. 國民

06:10 白襪 vs. 印地安人

06:10 遊騎兵 vs. 響尾蛇

06:37 洋基 vs. 藍鳥(FOX體育1、3台，民視)

06:40 太空人 vs. 水手

06:40 釀酒人 vs. 紅人

07:05 小熊 vs. 海盜

07:10 馬林魚 vs. 勇士

07:10 光芒 vs. 大都會

07:30 金鶯 vs. 紅襪

07:40 老虎 vs. 雙城

08:05 紅雀 vs. 皇家

09:40 運動家 vs. 道奇

09:45 洛磯 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育 民視

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