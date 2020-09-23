MLB／今日戰績表 道奇、勇士同日分區封王

儘管天使例行賽只剩最後5場比賽，明星游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）考量疫情因素，還是決定退出賽季，合約到期的他很有可能也要告別天使。 西蒙斯是透過經紀人發表聲明，「我已決定退

2020-09-23 11:46