MLB／今日戰績表 道奇、勇士同日分區封王
MLB今日戰績表
費城人 1:5 國民
費城人 7:8 國民(雙重戰)
白襪 3:5(10局) 印地安人
洋基 12:1 藍鳥
釀酒人 3:2 紅人
小熊 2:3 海盜
馬林魚 1:11 勇士
光芒 2:5 大都會
金鶯 3:8 紅襪
老虎 4:5(10局) 雙城
紅雀 5:0 皇家
太空人 6:1 水手
天使 4:2 教士
遊騎兵 0:7 響尾蛇
運動家 2:7 道奇
洛磯 2:5 巨人
MLB明日賽程
04:10 天使 vs. 教士
06:05 費城人 vs. 國民
06:10 白襪 vs. 印地安人
06:10 遊騎兵 vs. 響尾蛇
06:40 太空人 vs. 水手
06:40 釀酒人 vs. 紅人
07:05 小熊 vs. 海盜
07:10 馬林魚 vs. 勇士
07:10 光芒 vs. 大都會
07:30 金鶯 vs. 紅襪
07:40 老虎 vs. 雙城
08:05 紅雀 vs. 皇家
09:40 運動家 vs. 道奇
09:45 洛磯 vs. 巨人
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