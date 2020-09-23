MLB／東岡凱爾辦幕後功臣 柯爾強勢好投結束例行賽

例行賽最後一次先發，洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）用7局僅失1分的好投，證明他準備好迎接季後賽了！

洋基推王牌先發、隊友打擊也全力相挺，全場掃射15安以12：1輕取藍鳥，柯爾則是7局只丟1分，僅被打5安，送出7次三振與1次保送，全場製造11個滾地球出局與14次揮空，唯一失分是遭「星二代」小畢吉歐(Cavan Biggio)的陽春砲所致。

「很開心在季後賽開打前，能以這麼強勢的表現結束例行賽」，柯爾這麼說。

季前以9年3.24億美元投手史上最大約加盟洋基，盤點柯爾首季表現，在縮水球季先發12場拿下7勝3負，主投73局送出94次三振，防禦率僅2.84，確實投出符合球隊期待的王牌水準。

事實上柯爾季在終止20連勝後一度迷航，美國時間9月1日吞敗後，防禦率一度上漲至3.91，但他立即做出調整，接下來27局僅丟3分自責分，再將防禦率降至3以下。

柯爾回穩或許中學時的捕手搭檔東岡凱爾有關，近4場他成為柯爾御用捕手，兩人合作下柯爾防禦率僅1.00，對比之前柯爾搭檔桑契斯（Gary Sanchez）的3.91更為優異。

「他真的太出色了！這是個形容詞嗎？」洋基教頭布恩似乎不知道該如何稱讚柯爾，「隨著賽季進行他表現越來越好，也成功融入球隊文化，我感覺現在是他狀態最佳時刻！」

不過洋基目前還落後雙城1.5場勝差，若季後賽今天開打，首輪將沒有主場優勢。