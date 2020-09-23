MLB／印地安人搶下季後賽門票 張育成貼文同慶

靠著一次甜蜜揮棒帶領印地安人前進季後賽，拉米瑞茲(Jose Ramirez)證明自己夠格被列入美聯MVP討論人選！

印地安人今日在主場迎戰白襪，延長賽10局下以2：3落後，拉米瑞茲在2出局後2人在壘時上場，身為球隊最後希望的他，一棒將小白球轟出牆外，這支再見三分砲帶領球隊以5：3逆轉勝白襪，也幫助印地安人拿下季後賽門票，也是5年來第4次晉級。

「當我一打到就知道會是全壘打，因為我確實命中球心」，這一轟是拉米瑞茲本季第17轟，過去7場累計打擊率剛好五成，另有6轟與16分打點，強拉尾盤的表現為他在美聯MVP票選上繼續累積印象分數。

靠著再見轟晉級季後賽，印地安人當然要歡慶一番，功臣拉米瑞茲說：「僅管香檳不如以往多，這仍是一次很棒的慶祝」。

白襪在拿到季後賽門票後，近5場卻輸了4場，分區王座遭雙城逼近，雙方僅剩0.5場勝差，若想在分區封王避開強敵洋基，最後5戰還是得全力求勝。

值得一提的是印地安人跟進白襪與雙城腳步搶下季後賽門票，美聯中區三強全數晉級，陣中也都有MVP熱門人選。白襪陣中的美聯打點、安打雙冠王阿布瑞尤(Jose Abreu)呼聲最高，打擊榜第二的安德森(Tim Anderson)也在討論名單。

至於印地安人除了本季K功大爆發的王牌畢柏(Shane Bieber)外，拉米瑞茲近期火燙的表現也被提及，不過他淡淡的表示，「如果發生了，這就是上帝給的恩賜，我只會專注在場上，我曾進入MVP名單內2次，但我從沒認真想過會獲獎。」

值得一提的是，印地安人晉級季後賽後，我國旅美好手張育也與有榮焉，在臉書貼出照片同慶，寫下「季後賽我們來了，Playoff here we come」！