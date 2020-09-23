MLB／賽季僅剩5場 天使游擊手還是決定不打了

儘管天使例行賽只剩最後5場比賽，明星游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）考量疫情因素，還是決定退出賽季，合約到期的他很有可能也要告別天使。

西蒙斯是透過經紀人發表聲明，「我已決定退出剩餘賽季，我認為在這當下是對我與家人最好的選擇，我不知道未來會如何發展，但我仍衷心感謝天使球團與球迷的歡迎，讓我這幾年在這有家的感覺。」

西蒙斯是在2015年透過交易來到天使，他的7年5800萬美元合約剛好在今年到期，這番話也暗示他已做好準備離開天使。事實上他季前曾表達想續約意願，但未獲球團正面回應。

31歲的西蒙斯曾4度拿下金手套，本季因傷只打了30場，打擊率是不俗的0.297，但沒有全壘打，靠著手套還是上演不少精彩好球。雖然24勝31負的天使名義上還沒被淘汰，但想晉級機率微乎其微，很有可能是近11年來第10度無季後賽可打。

天使教頭麥登是在開車回家時才接到總管通知，並不清楚西蒙斯決定退賽細節，僅對外表示：「聽著，我很享受與他相處的時間，他是個好球員，我也很愛和他談論棒球。」