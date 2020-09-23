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MLB／世界大賽打算開放觀眾 大聯盟主席：奮力爭取

中央社 / 洛杉磯22日專電
大聯盟主席曼佛瑞德對媒體表示，正奮力爭取10月12日起在德州舉行的國聯冠軍賽（NLCS）、世界大賽（World Series）開放觀眾。 路透社
大聯盟主席曼佛瑞德對媒體表示，正奮力爭取10月12日起在德州舉行的國聯冠軍賽（NLCS）、世界大賽（World Series）開放觀眾。 路透社

美國職棒例行賽倒數一週，大聯盟主席曼佛瑞德對媒體表示，正奮力爭取10月12日起在德州舉行的國聯冠軍賽（NLCS）、世界大賽（World Series）開放觀眾。

今日美國報（USA Today）今天刊登曼佛瑞德（Rob Manfred）的訪談指出，在德州阿靈頓全球人壽球場（Globe Life Field）舉行的國家聯盟冠軍賽及「世界大賽」，美國職棒大聯盟（MLB）打算開放一定比例的觀眾。

曼佛瑞德強調，在疫情挑戰下，大聯盟再過幾天就要完成正規賽，已經算是重要里程碑。「我們正在爭取德州的季後賽能有球迷」。報導指出，大聯盟近期可能會公布售票方式。

季後賽第2輪起固定在加州、德州4個球場舉行。其中德州遊騎兵主場包辦國聯冠軍賽與世界大賽場地。這座今年啟用的室內球場造價12億美元（約合新台幣352億元），可容納4萬名觀眾。

路透社報導，大聯盟開放觀眾的計畫正等待德州政府的核准。德州政府近期同意，運動場館可開放50%容量的觀眾人數。美式足球達拉斯牛仔隊20日開放2萬名觀眾進場。

加州政府仍然限制群聚活動，因此在聖地牙哥教士或洛杉磯道奇主場的美國聯盟分區賽和美聯冠軍賽不會有觀眾。

關於今年球季縮水使得冠軍純度受到質疑，曼佛瑞德強調，正因為今年的特殊情況，這座冠軍更顯得珍貴。

他說：「今年的世界大賽將會非常特別，冠軍隊伍不只在所有球隊中取得勝利，更代表在疫情之中克服了所有挑戰。這會是我們永遠無法忘記的一年。」

大聯盟 世界大賽

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