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曾是砂礫般第22輪捕手 沃特蛻變為洋基的珍珠

聯合新聞網 / 陳志強
一壘手沃特(右)在賈吉、史丹頓兩大巨砲受傷期間挺身而出轟個不停，幫助洋基打進季後賽他是最大功臣。沃特去年球季118場比賽打出21轟，本季至今50戰就已經21轟。 美聯社
一壘手沃特(右)在賈吉、史丹頓兩大巨砲受傷期間挺身而出轟個不停，幫助洋基打進季後賽他是最大功臣。沃特去年球季118場比賽打出21轟，本季至今50戰就已經21轟。 美聯社

世人熟知擁有「邪惡帝國」稱號的洋基，連續四年取得季後賽資格，並不令人意外，去年和雙城上演團隊全壘打追逐戰的他們，陣中重砲如雲，今年續寫全壘打紀錄（包括單局五轟、連三場至少六轟等）也不會令人詫異，但令人意外的是：全壘打王是一壘手沃特（Luke Voit）。他因強投柯爾（Gerrit Cole）的到來，把原本自己穿的45號背號讓出，改穿59號（這是他弟弟在足球隊所使用的背號），休賽季動了核心肌手術的沃特本季大放異彩，長打能量淋漓盡致，不但生涯首發滿貫砲出爐，還在洋基球季的第50戰擊出第20轟，是繼上古神獸貝比魯斯（Babe Ruth）和曼托（Mickey Mantle）的隊史第三人。

而沃特的發光發熱，正是砂礫中現珍珠的又一例子。沃特高中時在校隊擔任過一壘手、三壘手和捕手，亦在美式足球領域有突出表現，有大學表露爭取他打美足的興趣，但肩膀傷勢使得他無法勝任美足的強度，決定放棄美足、轉而專攻棒球項目，皇家在2009年第32輪選中他，沃特選擇進入密蘇里州立大學磨練，長打火力旺盛、打擊率也有一定水準，2011年參與夏季聯盟（Cape Cod Baseball League）入選明星隊，可惜傷痛再度找上門，這回是肩關節唇撕裂，讓他2012年選秀落選，2013年所在地就在密蘇里州的聖路易紅雀出手、以22輪之姿投入職業棒球殿堂。

沃特從小就是紅雀球迷，披上熟悉球衣的生涯首季以捕手角色起步，成效不彰，378局出現13次捕逸，加上農場還有其他捕手如凱利（Carson Kelly）等人，沃特2014年移防一壘。2016年在2A的出賽數、全壘打數、打擊率皆創個人新高，2017年從3A出發，6月25日，在3A繳出3成22打擊率、12轟成績單的沃特被拔擢上大聯盟，生涯首打席對上海盜遭到觸身球，隔天初先發對紅人布萊斯（Austin Brice）敲出生涯首安。菜鳥球季114個打數敲出4發全壘打、打擊率2成46；2018年交易大限前被紅雀當作籌碼，向洋基換來西瑞福（Chasen Shreve）和加列戈斯（Giovanny Gallegos）兩名投手。

沃特2016年在紅雀2A球隊斯普林菲爾德紅雀就開始展現長打實力，寶刀正式出鞘。 擷圖自斯普林菲爾德紅雀官方網站
沃特2016年在紅雀2A球隊斯普林菲爾德紅雀就開始展現長打實力，寶刀正式出鞘。 擷圖自斯普林菲爾德紅雀官方網站

來到洋基的沃特起初也沒能站穩一席之地，往返於3A和大聯盟，後來因葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）進入傷兵名單再度取得機會，並逐漸靠手感擠掉柏德（Greg Bird）、卡住一壘位置，外卡戰對運動家崔能（Blake Treinen）的兩分打點三壘安打是代表作，去年球季一舉出賽118場、敲出21轟，和藍鳥泰萊斯（Rowdy Tellez）並列美聯全壘打第九多的一壘手。

沃特今年除了調整擊球仰角、減少滾地球比例，也增加了擊球強勁率，此外去年他對於好球帶以外的球只有44.2%的擊球率，今年增加到近六成，讓他即便揮棒更為積極果決，被三振率也有降低趨勢，使得威脅性提升不少。儘管曲球和滑球仍是罩門、揮空率偏高，但他對四縫線速球的應付簡直轉換到另一個層次（長打率接近0.900），不放過失投球、掌握擊球甜蜜點，是蛻變的關鍵。

洋基一壘手這個位置並不是那麼容易佔穩的，沃特在疫情造成的停賽期間不停地苦練守備和打擊，終於展現出成效！ 歐新社資料照片
洋基一壘手這個位置並不是那麼容易佔穩的，沃特在疫情造成的停賽期間不停地苦練守備和打擊，終於展現出成效！ 歐新社資料照片

值得一提的是，沃特還有另一項珍貴紀錄：對金鶯之戰在延長賽十局下首先上場打擊，跑者靠暴投進佔三壘，他的外野飛球成為再見高飛犧牲打，這是拜突破僵局制所致的天時地利人和，沃特締造史上第一次「開局再見高飛犧牲打」（註1），名留青史。

沃特21轟暫居全壘打王，居次的是白襪阿布瑞尤（Jose Abreu）的18轟，已29歲的他年資尚淺，要到2025年才會成為自由球員，預計未來幾年都會是洋基要角，捱過了多次傷痛及手術，終於寫下屬於自己的扉頁，接下來就看他能否把發燙手感帶進季後賽，迎來生涯季後賽首轟、助洋基重返相隔十年的世界大賽了！

沃特非常有機會成為今年的全壘打王與打點第二名，若換算到正常球季會是有60轟、150打點的驚人成績！ 美聯社
沃特非常有機會成為今年的全壘打王與打點第二名，若換算到正常球季會是有60轟、150打點的驚人成績！ 美聯社

註1：大聯盟史上第一位「開局擊出高飛犧牲打」的是美國時間8月15日的道奇孟西（Max Muncy）對天使之戰的十局上，跑回分數的是靠盜壘上到三壘的泰勒（Chris Taylor）。

註2：本文數據截至台灣時間9月23日賽前。

洋基 沃特 紅雀

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