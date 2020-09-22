MLB／亞瑞納多肩傷提前關機 恐已打完洛磯最後一役

向來健康的洛磯重砲三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）生涯第二次進入傷兵名單，就因縮水球季面臨整季報銷，只能期待洛磯演出逆轉奇蹟打進季後賽，才有機會歸隊助拳。

洛磯今日將受困肩傷的亞瑞納放進傷兵名單，在縮水球季已例行賽尾聲，等同整季報銷。失去這名5屆全明星，對想爭取季後賽門票的洛磯顯然是沉重打擊，尤其他們以11勝3負亮眼開季後，接下來只打出12勝26負，是這期間大聯盟勝率最差的球隊之一。

亞瑞納多是因「落枕」引發肩膀不適，大約是從7月開始，他表示：「這非常不舒服且困擾著我，儘管並非撕裂性劇痛，但某些動作就是有些微的疼痛與痠痛感，我想休息就會舒緩許多，我不認為這會是需長期休養的傷勢。」

儘管亞瑞納多守備上仍頻頻上演7屆金手套水準，但本季在打擊區卻很掙扎，打擊率僅有0.253、8轟與26分打點，OPS+84遠不及聯盟平均。

考量洛磯目前距離第外卡名額還有3場勝差，不過晉級機率不大，亞瑞納多和球團達成共識、決定提前關機治療，但他也表示若洛磯奇蹟打進季後賽，屆時他將會做好準備。

不過亞瑞納多若就此結束球季，很有可能已打完穿上洛磯球衣的最後一場比賽，他在2021年球季後有權跳出合約，但早從上賽季起就是交易市場熱門大物，恐怕這個冬天也不例外。

對於這狀況亞瑞納多也了然於心的表示，「我不知道明年會發生甚麼事，但面對可能的變化做好心理準備。現階段我只專注讓身體回復健康，在休賽季讓自己更強壯。這賽季的經驗讓我了解到，我需要變得更強。」