MLB／今日戰績表 太空人落敗助運動家美西封王

大家這禮拜都在關注小熊隊的米爾斯投出的無安打比賽，這位戴著護目鏡上場的前大學普通生，居然在生涯第15場比賽，加入了神聖的無安打俱樂部。但其實在三個禮拜前，有項大聯盟的紀錄悄悄誕生，雖然沒掀起多少聲量，

2020-09-17 07:00