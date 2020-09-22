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MLB／今日戰績表 太空人落敗助運動家美西封王

聯合新聞網 / 整理
太空人以1：6不敵水手，讓沒出賽的運動家確定奪下美聯西區王座，太空人終結連三年分區奪冠霸業。 法新社
太空人以1：6不敵水手，讓沒出賽的運動家確定奪下美聯西區王座，太空人終結連三年分區奪冠霸業。 法新社

MLB今日戰績表

遊騎兵 5:8 天使

費城人 1:5 國民

白襪 4:7 印地安人

洋基 5:11 藍鳥

釀酒人 3:6 紅人

小熊 5:0 海盜

馬林魚 4:5 勇士

光芒 2:1 大都會

紅雀 1:4 皇家

太空人 1:6 水手

洛磯 7:2 巨人

MLB明日賽程

03:05 費城人 vs. 國民

06:05 費城人 vs. 國民(雙重戰)

06:10 白襪 vs. 印地安人

06:37 洋基 vs. 藍鳥(FOX體育1、3台，民視)

06:40 釀酒人 vs. 紅人

07:05 小熊 vs. 海盜

07:10 馬林魚 vs. 勇士

07:10 光芒 vs. 大都會

07:30 金鶯 vs. 紅襪

07:40 老虎 vs. 雙城

08:05 紅雀 vs. 皇家

09:10 太空人 vs. 水手

09:10 天使 vs. 教士(FOX體育1、3台)

09:10 遊騎兵 vs. 響尾蛇

09:40 運動家 vs. 道奇

09:45 洛磯 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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