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MLB／今日戰績表 太空人落敗助運動家美西封王
MLB今日戰績表
遊騎兵 5:8 天使
費城人 1:5 國民
白襪 4:7 印地安人
洋基 5:11 藍鳥
釀酒人 3:6 紅人
小熊 5:0 海盜
馬林魚 4:5 勇士
光芒 2:1 大都會
紅雀 1:4 皇家
太空人 1:6 水手
洛磯 7:2 巨人
MLB明日賽程
03:05 費城人 vs. 國民
06:05 費城人 vs. 國民(雙重戰)
06:10 白襪 vs. 印地安人
06:37 洋基 vs. 藍鳥(FOX體育1、3台，民視)
06:40 釀酒人 vs. 紅人
07:05 小熊 vs. 海盜
07:10 馬林魚 vs. 勇士
07:10 光芒 vs. 大都會
07:30 金鶯 vs. 紅襪
07:40 老虎 vs. 雙城
08:05 紅雀 vs. 皇家
09:10 太空人 vs. 水手
09:10 天使 vs. 教士(FOX體育1、3台)
09:10 遊騎兵 vs. 響尾蛇
09:40 運動家 vs. 道奇
09:45 洛磯 vs. 巨人
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