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MLB／飆本季新高14K卻敗投 大都會塞揚強投又悲情了

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
大都會強投狄葛隆（Jacob deGrom）今天再展現K功，飆出本季新高14次三振，只是隊友這回不給力，讓他吞下敗投。 路透社
大都會強投狄葛隆（Jacob deGrom）今天再展現K功，飆出本季新高14次三振，只是隊友這回不給力，讓他吞下敗投。 路透社

身為連兩年的國聯塞揚獎得主，大都會強投狄葛隆（Jacob deGrom）今天再展現K功，面對光芒隊主投7局，飆出平本季最佳的14次三振，無奈隊友打擊不幫忙，大都會以1：2吞敗，季後賽漸行漸遠。

狄葛隆有機會完成塞揚獎「三連霸」，今天他花112球，只讓光芒擊出4支安打、失2分，但遲遲等不到隊友火力支援，大都會只有第5局進帳唯一分數，在主場苦吞本季第30敗，搶季後賽資格拉警報，不像光芒已提前晉級，目前36勝19敗戰績更在美聯獨走。

狄葛隆9月前兩場先發，隊友合計轟下32分，前一戰他雖只投2局就因傷退場，大都會仍以5：4擊敗費城人隊，但今天打擊群熄火，沒能延續狄葛隆本季主投就有高勝率的紀錄。

光芒今天先發投手費爾班克斯（Peter Fairbanks）雖投不滿2局就退場，但接續5名投手只失1分，進攻則有洛爾（Nate Lowe）錦上添花，他第2局先跑回全場第1分，第4局再從狄葛隆手中敲出陽春砲，光芒2分都有功勞。

狄葛隆目前防禦率2.14，有機會挑戰賽揚獎3連霸。他的假想敵分別是小熊隊的日籍好手達比修有，以及勇士隊弗瑞德（Max Fried）；弗瑞德防禦率1.96，不過狄葛隆的94次三振在三人中處於領先。

光芒 大都會 小熊隊

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