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MLB／簽約金3千美元挖到寶！ 天使第39順位菜鳥瓦許大驚奇
選秀會上第39順位才被天使隊相中，瓦許（Jared Walsh）當時只獲得3千美金的簽約金，他把這筆金費投入在休季期間的訓練，自我投資今年開花結果，儘管季前宣布確診新冠肺炎，但回歸球場後手感發燙，先前才剛完成連10場有安打、打點紀錄，今天碰遊騎兵隊再轟出生涯第一支滿貫砲，助隊以8：5拿下勝利。
「感覺真的很興奮，這是你整個生涯都在夢想的事情，我試著不要那麼情緒化，等到休季期間再來享受，不過我的確很享受每場比賽，這十分特別。」瓦許說。
這支滿貫砲也讓瓦許連續安打場次推進到13場，好表現讓總教練麥登（Joe Maddon）也為子弟兵興奮，天使教頭說：「他打擊表現棒極了，要給他肯定，他非常努力，成果現在也展現了。」
瓦許9月手感發燙，目前17場比賽有16場敲安，打擊率達3成95，另貢獻21分打點，天使先發投手邦迪（Dylan Bundy）也讚說：「他最近的擊球表現太棒了，他現在手感正熱，很棒的揮擊。」
瓦許的滿貫砲出現在第4局，他先注視小白球飛向中外野全壘打牆才開始跑壘，他笑說：「如果球沒出去，我可能看起來會像個白癡。」
有瓦許滿貫砲加持，天使單局進帳7分奠定勝基，投5局丟3分的邦迪收穫本季第6勝，遭滿貫砲洗禮的遊騎兵先發投手吉布森（Kyle Gibson）苦吞第6敗。
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