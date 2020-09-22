MLB／慶祝晉級季後賽 洋基戴口罩舉杯

洋基隊昨天碰紅襪隊雖中斷10連勝，但靠教士隊擊敗水手隊，仍拿到近26個球季的第22張季後賽門票，球隊抵達下榻的威斯汀布法羅酒店後也進行了特別的慶祝儀式，戴著口罩聚集在一起，互相敬酒。

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）笑說：「我們一起在飯店大廳拿起香檳，也承認我們還有很多事情要完成。」全隊目標自然是世界大賽冠軍，期待複製2009年的榮耀時刻。

洋基慶祝後就要迎接和藍鳥隊的4連戰，總教頭布恩（Aaron Boone）說：「我以團隊為榮，對每個人說，今年都是充滿挑戰又瘋狂的一年，而我們回到競爭行列。」

洋基上一次錯過季後賽是2016年，今年在新冠肺炎的縮水賽季尾聲拉出10連勝，是2012年後的最常連勝，昨天尋求11連勝雖失敗，能一起在旅館慶祝，布恩仍喊開心，不過內野手勒梅休（DJ LeMahieu）對於如此慶祝方式顯然不購滿意，他說：「這不向在休息室慶祝那麼有趣，但你也知道，這仍是很大的成就，我想大家也都明白。」