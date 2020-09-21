MLB／等了14年 教士招兵買馬終收季後賽門票

招兵買馬收到成效，教士今天在延長11局以7：4擊敗水手後，確保季後賽一席，暌違14年再返季後賽。

西雅圖近日因野火導致空汙問題，此戰雖是水手主場，但移師教士的沛可球場（Petco Park）進行，教士仍是先攻球隊，無法以再見勝的形式收下勝利，11局上靠2安打和1失誤搶下3分致勝。

比賽結束瞬間，沛可球場也反客為主，大螢幕打上「SD CLINCHED」，慶祝教士進入季後賽。

這一勝確保教士的季後賽入場券，他們前一次闖進季後賽，已經遠在2006年，當時他們連續第二年在分區系列賽遭紅雀淘汰。

教士新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）談到進軍季後賽的心情，「很開心，因為這是短暫卻又艱難的一年。」荷斯莫（Eric Hosmer）則表示，「感覺真的很棒，這是了不起的成就，但現在還只是第一步。」

水手吞敗，也讓洋基確定取得季後賽門票，連續四年有季後賽可打，2017和2019年都在美聯冠軍賽留下遺憾，今年將再次挑戰隊史第28座世界大賽冠軍。