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MLB／未開放觀眾仍有球迷鬧場 基、襪球員看傻眼
大聯盟本季因應新冠肺炎疫情，未開放球迷進場，但今天在芬威球場進行的洋基與紅襪賽事，還是出現球迷鬧場，讓兩隊球員看傻了眼，這名球迷被制伏後，隨後送往醫院進行精神評估。
洋基捕手克拉茲（Erik Kratz）表示，「今年最可不能發生的事情之一，就是球迷延誤比賽吧！」但今天就是出現了。
A Red Sox fan just snuck into Fenway somehow to throw some hats onto the field. Ok then.🤔 pic.twitter.com/NBWeOIU9Hc— BroBible (@BroBible) September 20, 2020
一名穿著紅襪球衣、球帽的球迷，在第八局從左外野走道翻越進入球場，朝著場內咆哮並扔擲東西進入場內，比賽因此中斷一段時間。
當時站左外野的查維斯（Michael Chavis），清楚聽到球迷在喊些什麼，「他大吼，我不是麥可喬丹（Michael Jordan），雖然我穿23號、我的名字是麥可。」
查維斯表示，他很慶幸該名球迷沒有受傷，但他內心裡其實不太想多談論這件事，「因為我不想鼓勵這類事情發生。」他表示，「那是很恐怖的瞬間，我只是不想談論太多，不希望這成為頭條新聞，我感覺這不是最好的做法。」
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