MLB／未開放觀眾仍有球迷鬧場 基、襪球員看傻眼

大聯盟本季因應新冠肺炎疫情,未開放球迷進場,但今天在芬威球場進行的洋基與紅襪賽事,還是出現球迷鬧場,讓兩隊球員看傻了眼,這名球迷被制伏後,隨後送往醫院進行精神評估。

洋基捕手克拉茲(Erik Kratz)表示,「今年最可不能發生的事情之一,就是球迷延誤比賽吧!」但今天就是出現了。

A Red Sox fan just snuck into Fenway somehow to throw some hats onto the field. Ok then.🤔 pic.twitter.com/NBWeOIU9Hc