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MLB／紅襪381天來首勝洋基 林子偉貢獻1分打點
紅襪今天以10：2擊敗洋基，對戰吞下12連敗後，381天來首度對洋基取得勝利，菜鳥霍克（Tanner Houck）先發6局僅失1分（無責失），成為致勝關鍵，台將林子偉先發出賽，3打數沒有安打，但有1分打點進袋。
紅襪從去年開始就被洋基打趴，前一勝已是2019年9月8日的事，超過一年沒對洋基取勝，此役洋基帶著10連勝前來踢館，紅襪更不被看好，但菜鳥霍克的生涯第二場先發，就對洋基演出一場好投。
「這是個很棒的經驗。」霍克表示，「我還記得我從小就看基襪世仇大戰長大，現在能親身參與對戰，這感覺真的很神奇。」
霍克先發6局，只被敲出1安打，就是第六局韋德（Tyler Wade）的二壘打，隨後因捕逸進占三壘，霍克讓下一棒沃特（Luke Voit）敲出雙殺打，仍得丟掉這一分，不計責失分。
霍克前五局未被敲出安打，腦中也確實想到無安打比賽，他表示，「當然啊，我的每場出賽都想著希望可以投滿9局、完投、甚至完全比賽，這不可能時時發生，但可以在比賽後段仍維持無安打比賽，這確實是個不可思議的經驗。」
林子偉擔任先發第八棒、二壘手，前三打席都未能建功，直到第四打席在第七局二、三壘有人時，敲出左外野高飛犧牲打，送回紅襪此役的第8分，此役3打數沒有安打後打擊率為1成59。
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