新球場像鐵皮屋影響打擊？ 遊騎兵度過最悲慘一年

要說今年大聯盟球季哪隻球隊最為幸運，相信有不少球迷會不加思索選擇太空人。由於疫情導致球季延後並縮水成只剩六十場，更重要的是所有例行賽都不開放觀眾進場，這一來他們作客任何一座客場——尤其是道奇及洋基球場都絲毫沒有被粉絲噓爆的顧慮，對成了過街老鼠的太空人來說這無疑是上天的眷顧。

如果反過來看，在這個荒腔走板的球季中哪隻球隊運氣最背。跟太空人同區且同州的德州遊騎兵隊若說是第二，只怕沒有哪隻球隊能稱第一。原因何在？去年遊騎兵雖然打不進季後賽，但好歹也拿下78勝，勝場一口氣進步多達11場，排名也從美聯西區墊底爬升到分區第三。再加上新家環球人壽球場（Globe Life Field）在今年啟用，「新入厝」的遊騎兵勢必要大肆補強一番，在新球場開張的第一年搶個碰頭彩。

而遊騎兵也確實有向上爬的本錢。過去幾年他們的投手陣容一向殘破不堪，去年卻蹦出林恩（Lance Lynn）跟麥納（Mike Minor）這兩位聯袂投出生涯年的強投。各拿下16及14勝的林恩與麥納不但防禦率都在四以下且飆出單季200K，巧的是投球局數還一模一樣（208.1局，都是生涯新高），最後分別獲得塞揚獎投票第五及第八名的肯定。有了這兩位還在當打之年的左右護法，讓曾帶領遊騎兵兩度殺進世界大賽的總裁丹尼爾（Jon Daniels）頓起雄心，要打造一個不容小覷的先發投手陣。

剛好這個冬天印第安人早就想把年事漸長的先發投手克魯柏（Corey Kluber）送出，丹尼爾沒花太多力氣就從印第安人盤來這位兩屆塞揚獎得主。除此之外丹尼爾又從自由球員市場簽來前雙城老將吉布森（Kyle Gibson）與去年拿下生涯最多12勝，下半季並投出7勝1敗、防禦率2.45幫助釀酒人奪得一席外卡的萊爾斯（Jordan Lyles）。反觀同區中原本先發投手實力最為堅強的太空人先是成為自由球員的柯爾（Gerrit Cole）走人，隨後又傷了過去一直老當益壯的王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）。一時間由林恩、麥納及克魯柏三巨投領軍的遊騎兵先發投手陣容不但成了全聯盟最完整的組合之一，甚至可能是美西最強大的先發投手陣。

萊爾斯去年投出生涯最佳成績，遊騎兵找來他之後卻讓球迷大失所望，他本季戰績只有1勝5敗、防禦率7.07。 美聯社

投手戰力獲得挹注的同時，丹尼爾也沒忘了補強打擊。其實遊騎兵的進攻能力原就不弱，去年團隊得分在美聯還屬前段班（排名第六）。比較出人意料的是他們還是全大聯盟最會盜壘的球隊，整季盜壘131次遙遙領先第二位的皇家（117次）。季前丹尼爾又簽來頗具長打能力的老將弗瑞茲爾（Todd Frazier），並找回去年到太空人「打工」一季，連續三年擊出17發以上全壘打的當家捕手奇里諾斯（Yonny Chirinos），再加上連續兩年轟出40發以上全壘打、去年因傷只打了70場的大砲賈羅（Joey Gallo）有望「滿血回歸」。怎麼看遊騎兵的進攻火力都有望更上層樓。

正當天時地利人和全部到位，遊騎兵摩拳擦掌準備在新家展開屬於他們的一季時——疫情爆發了。雖說球季延後開打給興頭正熱的球迷潑了當頭冷水，但對這隻「季後賽有望、分區冠軍未滿」的球隊來說其實不完全是件壞事，因為這一來他們更有機會在縮水球季中趁亂打出一番局面。然而緊接著遊騎兵球迷卻發現，原本在假想圖上美侖美奐的後現代風新主場，真正蓋好卻成了一個猶如超級工廠的巨型鐵皮屋。儘管還沒開幕且今年無法進場一睹新球場的「風采」，「雄偉」的環球人壽球場已馬上成為社群網站上眾多球迷的笑柄。

遊騎兵新球場遇上疫情攪局，開張後無法讓球迷進場享受一番，更糟的是球隊打擊還奇爛無比，恐怕鐵皮屋造型風水不佳。今年世界大賽全部要在這裏舉行，遊騎兵球迷恐怕更不是滋味。 美聯社

接下來所有事情的發展也全都不如遊騎兵所願。先是被寄予厚望的新巨投克魯柏只亮相一局就因肩膀不適退場，隨後遊騎兵高層發現這位34歲的老將傷勢遠比想像中嚴重——竟是整季無法再出賽的右肩肌肉出現二級撕裂傷。由於克魯柏今年合約結束後所剩下的1800萬選擇權遊騎兵八成不會行使，枉費心機將他弄來的丹尼爾等於是竹籃打水一場空。緊接著遊騎兵先發投手陣容像是得了瘟疫一樣，幾乎個個表現走樣。除了林恩（防禦率2.40）外，之後被交易出去的麥納（5.60）、吉布森（5.18）以及萊爾斯（7.07）無一倖免。去年屢有佳作的年輕投手阿拉德（Kolby Allard）頂上輪值更是投出高達8.80的防禦率，而且成了美聯的敗投王（0勝6敗）。

投手表現荒腔走板不說，打擊才真正是遊騎兵今年的惡夢。整個打線沒有任何一名固定先發的打者OPS能夠達到平均以上。OPS最高的賈羅也只有.718，OPS+ 95還低於全隊最高的三壘手基納-法利法（Isiah Kiner-Falefa），但也只是五十步笑百步的一分之差而已。去年成績出色的幾位主將像是桑塔納（Danny Santana，上一季OPS .857，本季只有.511）、秋信守（去年跟今年分別是.826及.712）不是受傷，就是陷入空前的大低潮。於是乎去年平均每場得分剛好5分的遊騎兵本季掉到只剩下3.59分，成了全大聯盟得分能力最差的球隊。如果看進階數據，他們的得分能力之差還更「令人髮指」。目前遊騎兵的wRC+（加權得分指數）只有62，如果繼續保持下去還會締造二十世紀以來的最低紀錄。

去年還入選明星賽的遊騎兵強打賈羅(左)，本季打擊率僅剩下.185、為什麼會這麼慘，他也是一頭霧水，因為全隊打擊幾乎都是這麼茫。 美聯社

投打都是一團糟，這一季的遊騎兵表現幾無亮點。原被看好因為季後賽名額增加，大有機會搶下一席的他們如今戰績已是美聯墊底，季中還曾一度跌到全大聯盟最爛，甚至不如擺爛擺最兇的海盜及金鶯、老虎、皇家與水手等其他幾隻「坦隊」。唯一稍堪告慰的是遊騎兵如果能繼續「保持」下去，在明年恢復正常舉行、滿是大物的選秀會順位將能佔先。如意算盤被打碎的丹尼爾日前接受訪問時表示明年遊騎兵將走向「年輕化」。看來下一季當德州球迷踏進充滿「工業風」的新球場時，也只能多擔待遊騎兵的再次重建了。