MLB／洋基賺到了？查普曼3場禁賽恐拖到明年執行

洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）因投出100哩的頭部危險球，遭大聯盟處以禁賽3場，但很有可能延到明年球季才執行。總教練布恩（ Aaron Boone）透露，因查普曼提出上訴，將開兩次聽證會，今年球季可能來不及做出決議。

查普曼提出上訴，大聯盟將於周二開視訊會議，但恐怕還不會即刻做出結論，布恩表示，「我聽說還會有另一次聽證會，因為還有部分人士未在第一場聽證會的受邀名單內。」

布恩表示，自己也不清楚實際情況，但他預期今年應該來不及走完程序，「我想他的禁賽應該會延到明年才執行。」

9月2日洋基出戰光芒，查普曼在第九局對布羅索（Mike Brosseau）丟出頭部近身球，引發兩隊板凳清空，光芒教頭凱許（Kevin Cash）賽後還嗆聲：「我們也有好幾個可以投到98哩的投手。」

查普曼賽後聲稱自己並非故意，「我知道看那球的球速和位置，你們會覺得看起來是有意的，但我能說我真的沒有意圖要砸人，我的直球控球一直都是課題，如果你們看看我的數據就能理解。」