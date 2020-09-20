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MLB／溢價重砲戴維斯本季不打了 打擊率1成15作收
金鶯隊今天證實，戴維斯（Chris Davis）本季因傷不會再歸隊，球季提前結束，今年打擊率以1成15作收，年薪高達2300萬美元的他，已經連續三季打擊率都在2成以下。
戴維斯9月初已因左膝肌腱炎進入傷兵名單，9月12日歸隊打了一場、3打數沒有安打後，隨後又進入傷兵名單。總教練海德（Brandon Hyde）今天證實，「他不會歸隊了。」
戴維斯曾兩度登上大聯盟全壘打王，金鶯在2016年與他簽下七年1.61億美元合約，卻只買到一台超大型人體電風扇，近三季的打擊率分別為1成68、1成75、1成15，一度跨季連54打數沒有安打。
金鶯這筆血本無歸的生意，要到2022年才走完合約，戴維斯接下來兩年各還有2300萬美元要領。
海德無意多談戴維斯的狀況，當地媒體找上打擊教練隆恩（Don Long），對於戴維斯漫長的打擊低潮，他表示，「你只能繼續努力、繼續相信，這聽起來很空洞，但我認為他很努力想做到，帶著正確的心態嘗試改進。」
隆恩表示，「對一位打者來說，我認為最危險的事就是回頭看。」他建議戴維斯，只專注在當下，「我現在的感覺怎樣？我現在該怎麼做？」
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