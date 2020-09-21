MLB／今日戰績表 教士延長賽贏球14年來首進季後賽

要說今年大聯盟球季哪隻球隊最為幸運，相信有不少球迷會不加思索選擇太空人。由於疫情導致球季延後並縮水成只剩六十場，更重要的是所有例行賽都不開放觀眾進場，這一來他們作客任何一座客場——尤其是道奇及洋基球場

2020-09-21 07:00