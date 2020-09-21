MLB／今日戰績表 教士延長賽贏球14年來首進季後賽
MLB今日戰績表
光芒 1:2 金鶯
洋基 2:10 紅襪
白襪 3:7 紅人
印地安人 7:4 老虎
國民 1:2(7局) 馬林魚
國民 15:0(7局) 馬林魚(雙重戰)
勇士 7:0 大都會
響尾蛇 2:3 太空人
皇家 3:5 釀酒人
藍鳥 6:3 費城人
道奇 3:6 洛磯
巨人 14:2 運動家
紅雀 2:1 海盜
遊騎兵 7:2 天使
教士 7:4水手
雙城 小熊
MLB明日賽程
04:05 遊騎兵 vs. 天使
06:05 費城人 vs. 國民
06:10 白襪 vs. 印地安人
06:37 洋基 vs. 藍鳥(FOX體育1、3台)
06:40 雙城 vs. 紅人
07:05 小熊 vs. 海盜
07:10 馬林魚 vs. 勇士
07:10 光芒 vs. 大都會
08:05 紅雀 vs. 皇家
09:10 太空人 vs. 水手
09:45 洛磯 vs. 巨人
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