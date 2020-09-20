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MLB／今日戰績表 洋基完封紅襪進補10連勝
MLB今日戰績表
巨人 0:6 運動家
藍鳥 1:3 費城人
印地安人 2:5 老虎
國民 3:7 馬林魚
光芒 3:1 金鶯
紅雀 5:4 海盜
白襪 5:0 紅人
響尾蛇 2:3 太空人
皇家 0:5 釀酒人
勇士 2:7 大都會
洋基 8:0 紅襪
道奇 6:1 洛磯
雙城 8:1 小熊
遊騎兵 3:4 天使
教士 1:4 水手
MLB明日賽程
01:05 光芒 vs. 金鶯
01:07 洋基 vs. 紅襪
01:10 白襪 vs. 紅人
01:10 印地安人 vs. 老虎
01:10 國民 vs. 馬林魚
01:10 勇士 vs. 大都會
02:10 響尾蛇 vs. 太空人
02:10 皇家 vs. 釀酒人
03:05 藍鳥 vs. 費城人
03:10 道奇 vs. 洛磯
04:00 巨人 vs. 運動家
04:05 紅雀 vs. 海盜
04:10 遊騎兵 vs. 天使
04:10 教士 vs. 水手
04:10 國民 vs. 馬林魚(雙重戰)
07:00 雙城 vs. 小熊(FOX體育1、3台)
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