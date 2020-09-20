MLB／不硬撐了 老虎62歲教頭因健康狀況即刻退休

球季還沒落幕，老虎隊總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）先一步決定退休，他在考慮身體狀況後決定不再硬撐，今天向總經理艾維拉（Al Avila）提出此事，老虎接下來將由板凳教練麥克林登（Lloyd McClendon）暫代總教練職務，打完今年球季。

艾維拉透露，「今天下午我進辦公室，去總教練辦公室想聊些棒球事，但當我們開始談話時，他提到了他的身體狀況，他說自己感覺不太對勁，他想要退休。」

62歲的賈登海爾曾與前列腺癌搏鬥，本月稍早也因胃病缺席兩場比賽，他與老虎的三年合約原在今年季後到期，但他決定即刻退休，今天找上高層討論此事。

賈登海爾表示，最近自己的身體狀況，加上這份工作承受的重壓，讓他做出決定，「我告訴艾維拉，我現在就想退了。」

賈登海爾曾率雙城13年，六度進入季後賽，在雙城累積1068勝為隊史第二多勝教頭。2017年球季結束後，進入重建期的老虎聘請賈登海爾執教，老虎在他率領下戰績僅132勝241敗，去年更以47勝114敗成為大聯盟戰績最爛球隊。

賈登海爾發表他的退休聲明，「獲得執教老虎的機會是件特別的事，我知道這是重建期，會有一段艱難的時間，或許我們沒有其他球隊所擁有的天賦，但這三年來，我們以手上的戰力奮戰了。」他表示，「或許結果不是很好，但球員努力過了。」

台將江少慶本季效力老虎，也歸隊參與夏訓，表現曾令賈登海爾驚艷，可惜並未進入開季名單，至今也未獲升上大聯盟的機會。