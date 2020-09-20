MLB／韋蘭德開TJ本季報銷 目標是39歲時還要重返賽場

太空人正在爭取美聯西區第二張季後賽門票，但今天先接獲壞消息，37歲資深王牌韋蘭德（Justin Verlander ）將進行TJ韌帶置換手術，預計要到2022年才能復出賽場，他親自宣布消息，「我真的覺得很失望。」

韋蘭德在7月25日為太空人扛起開幕戰先發，對水手先發6局失2分拿下勝投，隨後因右手臂不適休兵。按照太空人的計畫，他在周四先投模擬賽，接著在下周二回歸賽場，先發出戰水手，但現在確定計畫泡湯了。

韋蘭德透過Instagram親自宣布，「我希望我能在2020年重返賽場，然而傷勢在模擬賽時惡化了，我非常失望，但我不能為此低落，我會積極面對復健，不再往回看。」韋蘭德生涯耐操好用，這是他第一次進行TJ手術。

太空人總經理克里克（James Click）表示，韋蘭德周五進行MRI核磁共振檢查，結果和七月時的診斷結果不同，好幾位醫生的結論都是韌帶撕裂，必須進行TJ手術。

韋蘭德表示，「只要復健得宜，我深信手術將會延長我的生涯、而非縮短。」他也感謝隊友、球迷、球團給予的支持，「我將會帶著迫切的心情撐過復健，回到球場上，繼續從事我所愛的事。」

投手開TJ手術的復健時程，預計需要12到14個月，在此時開刀，意味他的2021年球季也沒了，只能寄望2022年以39歲高齡重返賽場。

失去韋蘭德後，太空人勢必將倚賴葛蘭基（Zack Greinke）作為頭號王牌，克里克表示，「首先，我必須強調，韋蘭德是無法被任何人取代的，我們只能以團隊戰力來克服，2號先發挺身成為1號、3號變成2號，我們可以一起試著補上他的空缺。」