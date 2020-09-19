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MLB／運動家連3年晉級季後賽 美西封王降至M3

中央社 / 奧克蘭18日綜合外電報導
運動家擊退巨人，連續3年闖進季後賽，美聯西區封王魔術數字也降至M3。 路透社
運動家擊退巨人，連續3年闖進季後賽，美聯西區封王魔術數字也降至M3。 路透社

美國職棒大聯盟MLB奧克蘭運動家今天在主場迎戰舊金山巨人，先發投手巴塞特（Chris Bassitt）6.2局無失分壓制對手，運動家終場6比0贏球，連續3年闖進季後賽。

路透社報導，運動家贏球後例行賽戰績來到32勝19敗，位居美國聯盟西區龍頭，並篤定最終能在美聯西區排進前2名而晉級季後賽。

大聯盟今年賽季因為2019冠狀病毒疾病疫情（COVID-19）影響，例行賽縮水至60場，可進季後賽的球隊從過去的10隊增至16隊，其中每個分區的例行賽戰績最佳前兩名球隊確定能晉級。

巴塞特主投6.2局被敲3安無失分，並送出7次三振、3次保送，加上隊友火力支援，其中包括歐森（Matt Olson）3局下扛出本季第14轟的3分砲，巴塞特順利拿下個人本季第5勝。

巨人先發投手韋柏（Logan Webb）則狀況不佳，投3.1局被敲6安失6分黯然退場，加上巨人打線熄火全場僅有零星3支安打，韋柏苦吞個人本季第4敗。

運動家在過去兩季都以外卡資格進入季後賽，目前球隊的美聯西區冠軍封王魔術數字已降至M3，運動家上次奪得美聯西區冠軍已是2013年的事。

目前大聯盟確定晉級季後賽的球隊，除了運動家外，美聯還有坦帕灣光芒、芝加哥白襪，國聯則有洛杉磯道奇。

運動家 大聯盟 巨人

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