MLB／今日戰績表 運動家完封巨人晉級季後賽

太空人葛蘭基（Zack Greinke）對戰老東家響尾蛇，又上演跟捕手直接溝通配球，最後更順利三振打者。 葛蘭基上月在面對巨人的比賽，因與捕手馬多納多（Martin Maldonado）在配球意

2020-09-19 14:13