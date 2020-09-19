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MLB／今日戰績表 運動家完封巨人晉級季後賽
MLB今日戰績表
費城人 7:0 藍鳥
紅雀 6:5 海盜
國民 5:0 馬林魚
藍鳥 7:8 費城人(雙重戰)
海盜 2:7 紅雀(雙重戰)
印地安人 1:0 老虎
白襪 1:7 紅人
勇士 15:2 大都會
洋基 6:5(12局) 紅襪
光芒 2:1 金鶯
皇家 5:9 釀酒人
響尾蛇 6:3 太空人
道奇 15:6 洛磯
國民 3:14 馬林魚
雙城 0:1 小熊
遊騎兵 2:6 天使
巨人 0:6 運動家
教士 6:1 水手
MLB明日賽程
04:10 巨人vs. 運動家
04:05 藍鳥 vs. 費城人
06:10 印地安人vs. 老虎
06:10 國民 vs. 馬林魚
07:05 紅雀 vs. 海盜
07:07 白襪 vs. 紅人
07:07 勇士 vs. 大都會
07:10 皇家 vs. 釀酒人
07:10 響尾蛇 vs.太空人
07:35 光芒 vs. 金鶯
08:10 道奇 vs. 洛磯
08:15 雙城 vs. 小熊
09:10 遊騎兵 vs. 天使
09:10 教士 vs. 水手
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