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MLB／普荷斯662轟超車傳奇梅斯 獨居歷史全壘打榜第五
天使老將普荷斯（Albert Pujols）日前敲追平傳奇球星梅斯（Willie Mays）的660轟，今天主場迎戰遊騎兵再敲2轟一舉超車，獨坐大聯盟歷史全壘打榜第五。
天使今天6：2擊敗遊騎兵，第5局普荷斯敲響今晚第一砲，進帳生涯661支全壘打，擠下梅斯登上歷史全壘打榜第五名。第二支出現在第7局，1壞球後再敲1支全壘打，第662號全壘打達標。此役普荷斯5打數3安打，本季35場比賽有6轟。
Congratulations, Albert. What an incredible accomplishment 🙌 pic.twitter.com/dxQObF7tI8— Los Angeles Angels (@Angels) September 19, 2020
排名超越老前輩，普荷斯仍大力讚揚梅斯，受訪時直言對方是傳奇，是自己夢想成為的樣子，甚至願意傳頌梅斯的故事給自己的小孩、子孫。很慶幸自己的名字能夠跟梅斯一同出現在歷史全壘打榜上。
如今生涯全壘打在普荷斯前頭的有邦茲（Barry Bonds）的762支、漢克阿倫（Hank Aaron）的755支、貝比魯斯（Babe Ruth）的714支，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的696支。
除了達成開轟里程碑，普荷斯整個23年職業生涯中也寫下諸多紀錄，包含2018年完成生涯3000安排名史上第三，二壘安打獨居史上第五名，打點僅次A-ROD，也是史上唯一一位可以至少敲出650轟以及650支二壘安打的球員。
普荷斯至今入選3次MVP、10次明星賽，在發跡地紅雀11個賽季轟進445支全壘打，天使9年灌進217轟。曾在2009年、2010年連續以47轟、42轟拿下國聯全壘打王，天使生涯也一度在2015年扛出單季40轟，只是近年開始退化，成為天使負擔，就看他還能追逐多少紀錄了。
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