MLB／林子偉替補選到保送 紅襪本季還是沒贏過洋基

波士頓紅襪隊野手林子偉今天替補上場對戰洋基，4打席2打數沒安打，但選到1次保送及犧牲觸擊成功；這場打到延長賽，12局才分出勝負，洋基以6比5奪勝，推進至9連勝

林子偉第4局上場代守右外野，4局下遭三振，6局下選到保送，9局下擊出左外野飛球出局，11局下在一壘有人時犧牲觸擊成功，總計2打數沒安打，選到1次保送，目前打擊率1成71。

紅襪4局下靠阿洛尤（Christian Arroyo）轟出3分全壘打取得領先，5局下瓦茲奎斯（Christian Vazquez）敲出1打點二壘安打；紐約洋基隊7局上展開反攻，滿壘時桑契斯（Gary Sanchez）敲二壘安打，送回2分，8局上史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出1打點二壘安打，9局上桑契斯轟出追平陽春砲。

雙方以4比4進入到延長賽，11局上洋基球員沃特（Luke Voit）敲出1打點安打，但下個半局阿洛尤也敲安打送回1分，再度平手；12局上，洋基球員勒梅休（DJ LeMahieu）敲出超前二壘安打，終場洋基就以6比5擊敗紅襪，本季紅襪還沒贏過洋基。