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MLB／屢試不爽！ 葛蘭基問完捕手暗號後K掉打者
太空人葛蘭基（Zack Greinke）對戰老東家響尾蛇，又上演跟捕手直接溝通配球，最後更順利三振打者。
葛蘭基上月在面對巨人的比賽，因與捕手馬多納多（Martin Maldonado）在配球意見分歧，在投手丘上直接把暗號喊給對手聽，最後竟然還讓該打席的打者杜邦（Mauricio Dubon）敲飛球出局。
今迎戰響尾蛇，葛蘭基1局上故技重施，1出局後面對范米特（Josh VanMeter），在2好1壞後投出壞球，投完這球葛蘭基直接隔空問馬度納多：「我不知道你要我投內角還是外角。」
下一球馬度納多把暗號比得更清楚明瞭，葛蘭基也順利以一顆外角的伸卡三振范米特，葛蘭基還不忘補上一句：「嗯，現在我知道了」。
Zack Greinke.— Rob Friedman (@PitchingNinja) September 19, 2020
"I didn't know if you wanted in or out"
"Ah. I get it." 🤣 pic.twitter.com/ukaODHH6cD
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