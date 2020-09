MLB／屢試不爽！ 葛蘭基問完捕手暗號後K掉打者

太空人葛蘭基(Zack Greinke)對戰老東家響尾蛇,又上演跟捕手直接溝通配球,最後更順利三振打者。

葛蘭基上月在面對巨人的比賽,因與捕手馬多納多(Martin Maldonado)在配球意見分歧,在投手丘上直接把暗號喊給對手聽,最後竟然還讓該打席的打者杜邦(Mauricio Dubon)敲飛球出局。

今迎戰響尾蛇,葛蘭基1局上故技重施,1出局後面對范米特(Josh VanMeter),在2好1壞後投出壞球,投完這球葛蘭基直接隔空問馬度納多:「我不知道你要我投內角還是外角。」

下一球馬度納多把暗號比得更清楚明瞭,葛蘭基也順利以一顆外角的伸卡三振范米特,葛蘭基還不忘補上一句:「嗯,現在我知道了」。

Zack Greinke.



"I didn't know if you wanted in or out"



"Ah. I get it." 🤣 pic.twitter.com/ukaODHH6cD