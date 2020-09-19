MLB／屢試不爽！ 葛蘭基問完捕手暗號後K掉打者

太空人葛蘭基（Zack Greinke）對戰老東家響尾蛇，又上演跟捕手直接溝通配球，最後更順利三振打者。

葛蘭基上月在面對巨人的比賽，因與捕手馬多納多（Martin Maldonado）在配球意見分歧，在投手丘上直接把暗號喊給對手聽，最後竟然還讓該打席的打者杜邦（Mauricio Dubon）敲飛球出局。

今迎戰響尾蛇，葛蘭基1局上故技重施，1出局後面對范米特（Josh VanMeter），在2好1壞後投出壞球，投完這球葛蘭基直接隔空問馬度納多：「我不知道你要我投內角還是外角。」

下一球馬度納多把暗號比得更清楚明瞭，葛蘭基也順利以一顆外角的伸卡三振范米特，葛蘭基還不忘補上一句：「嗯，現在我知道了」。