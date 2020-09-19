MLB／大都會三壘手生涯初登板 用超慢速球上演三上三下

大都會今日以2:15慘敗勇士，第9局不願再消耗牛棚，乾脆派出三壘手弗瑞茲爾（Todd Frazier）投完比賽，而他竟出乎意料用超慢速球投出三上三下，順利解決該半局。

「工具人」弗瑞茲爾累積10年大聯盟生涯，只差中外野與捕手兩位置尚未解鎖，想不到投手位置先先「開箱」，今天完成初登板，在大勢底定局面，於9局上臨時被推派上陣。他也不負眾望穩穩拿下3個出局數沒有失分。

有趣的是用的13球中，沒有一顆球速達到7字頭，最慢只有51英里（約82公里），最快也不過68英里（約109公里）。其中一球三振前紅人隊友杜瓦（Adam Duvall）的55.3英里（約89公里）曲球寫下大聯盟三振球速第7慢。

大都會還逗趣在官方推特自嘲：「投出這次三振，弗瑞茲爾跟狄葛隆（Jacob deGrom）生涯加起來就投了1336次三振囉！」

With this strikeout, @FlavaFraz21 and @JdeGrom19 have combined to throw 1,336 career strikeouts. 🔥 pic.twitter.com/henCR556X3 — New York Mets (@Mets) September 19, 2020

大都會教頭羅哈斯（Luis Rojas）賽後則是很感謝弗瑞茲爾願意做如此吃力不討好的工作，表示：「我很感謝他願意這麼做。我們當時還在找誰想要上去投，弗瑞茲爾基本上自願上場。」

真要追溯弗瑞茲爾的投球資歷，大概要回到1998年世界少棒錦標賽，該年冠軍戰弗瑞茲爾不只全場打擊4支4、敲出一轟，還擔任投手三振最後全場一名打者後抱回冠軍。