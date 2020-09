MLB／大都會三壘手生涯初登板 用超慢速球上演三上三下

大都會今日以2:15慘敗勇士,第9局不願再消耗牛棚,乾脆派出三壘手弗瑞茲爾(Todd Frazier)投完比賽,而他竟出乎意料用超慢速球投出三上三下,順利解決該半局。

「工具人」弗瑞茲爾累積10年大聯盟生涯,只差中外野與捕手兩位置尚未解鎖,想不到投手位置先先「開箱」,今天完成初登板,在大勢底定局面,於9局上臨時被推派上陣。他也不負眾望穩穩拿下3個出局數沒有失分。

有趣的是用的13球中,沒有一顆球速達到7字頭,最慢只有51英里(約82公里),最快也不過68英里(約109公里)。其中一球三振前紅人隊友杜瓦(Adam Duvall)的55.3英里(約89公里)曲球寫下大聯盟三振球速第7慢。

大都會還逗趣在官方推特自嘲:「投出這次三振,弗瑞茲爾跟狄葛隆(Jacob deGrom)生涯加起來就投了1336次三振囉!」

With this strikeout, @FlavaFraz21 and @JdeGrom19 have combined to throw 1,336 career strikeouts. 🔥 pic.twitter.com/henCR556X3