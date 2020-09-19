MLB／印地安人普里塞克狂飆11K 還秀「完美一局」

印地安人投手普里塞克（Zach Plesac）今天對老虎先發7.2局投出11次三振，其中第2局更演出「完美一局」，成為球隊2017年來再次達成的投手。在他好投帶領下，印地安人只得1分就足夠贏球。

普里塞克第2局用9球就速速處理掉該局3名打者，先讓首名打者波尼法西奧（Jorge Bonifacio）敲出2次界外，再用87.7英里（約141公里）滑球騙到揮棒落空。老虎接棒的古德朗（Niko Goodrum）3次揮空就黯然下場。最後一名苦主羅曼恩（Austin Romine）第一球打出界外，其餘兩球直愣愣看著球進壘，一樣慘遭三振，讓普里塞克締造完美一局。

只可惜無法延續氣勢，普里塞克第3局就被首打席的帕雷德斯（Isaac Paredes）敲出一壘安打。不過立刻抓準他離壘包太遠將其牽制出局，拿下本季第二個牽制。此役合計主投7.2局只被敲出5支安打、無失分，狂送11張老K與1次保送，帶領印地安人以1：0擊敗老虎。

普里塞克第2局精彩的演出，是印地安人自美國時間2017年7月7日卡拉斯科（Carlos Carrasco）後，再有投手投出「完美一局」。此戰過後防禦率降至1.85，快追上隊友畢柏領先美聯的1.74，就差局數不足尚無法進榜。

印地安人代理教頭阿洛馬(Sandy Alomar Jr.)也不吝稱讚子弟兵普里塞克，「他現在投球節奏很棒、控球更好了，相較去年有多餘的準備動作讓他投得掙扎，看起來簡化投球機制奏效了！我感覺他已能隨心所欲地投球」。