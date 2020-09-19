MLB／6月才被選秀 白襪大物直升大聯盟飆101英里火球

白襪今年首輪第11順位選進的大物新秀克羅切（Garrett Crochet），6月選秀才剛被挑中，今天就完成大聯盟初登板，對後援1局賞2K，最大的亮點是投出101英里（約163公里）火球。

來自田納西大學的克羅切6局下上場後援，成為2020年選秀梯次首名登上大聯盟的球員。此役只投1局就上演三上三下，前2個出局數更用三振拿下。另外克羅切還6度催出100英里速球，其中兩顆更飆到101英里，讓打者不是揮空就是呆呆站著看球進壘。

白襪總管海恩（Rick Hahn）坦言克羅切初登板的表現並不意外，表示當球隊將他視為首輪選秀的時候，就預期它能夠在本季以後援身份幫助球隊。

本場過後，克羅切還有機會以牛棚之姿再度露面，白襪教頭倫特利亞（Rick Renteria）相當期待持續在比賽中看到克羅切上場，也會找出克羅切的說明書，讓他在後續的賽事能派上用場。倫特利亞不忘大讚克羅切相當獨一無二。