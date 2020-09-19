聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／6月才被選秀 白襪大物直升大聯盟飆101英里火球
白襪今年首輪第11順位選進的大物新秀克羅切（Garrett Crochet），6月選秀才剛被挑中，今天就完成大聯盟初登板，對後援1局賞2K，最大的亮點是投出101英里（約163公里）火球。
來自田納西大學的克羅切6局下上場後援，成為2020年選秀梯次首名登上大聯盟的球員。此役只投1局就上演三上三下，前2個出局數更用三振拿下。另外克羅切還6度催出100英里速球，其中兩顆更飆到101英里，讓打者不是揮空就是呆呆站著看球進壘。
白襪總管海恩（Rick Hahn）坦言克羅切初登板的表現並不意外，表示當球隊將他視為首輪選秀的時候，就預期它能夠在本季以後援身份幫助球隊。
本場過後，克羅切還有機會以牛棚之姿再度露面，白襪教頭倫特利亞（Rick Renteria）相當期待持續在比賽中看到克羅切上場，也會找出克羅切的說明書，讓他在後續的賽事能派上用場。倫特利亞不忘大讚克羅切相當獨一無二。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言