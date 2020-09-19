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MLB／季後賽泡泡聯盟反應兩極 洋基賈吉：我不喜歡
MLB季後賽確定以泡泡聯盟模式進行，外卡戰於排名較高的球隊主場進行後，各隊將前往中立的地點比賽，屆時球隊人員將離家數週，長時間無法見到家人恐讓不少人難以適應，洋基強打賈吉（Aaron Judge）就承認自己不是泡泡聯盟的粉絲。
洋基教頭布恩（Aaron Boone）近日受訪時坦言：「我們就是為了這些簽下合約的，我的家人非常支持我，而且你也知道，學校開始復學，他們也要開始忙了。所以我想我們就盡可能用Facetime聯絡吧，如果可以的話希望可以抱個大禮回家。」
賈吉則不諱言表示：「我並不喜歡泡泡聯盟，像我之前說的，我不認為這能真正鼓勵一支球隊比賽並贏得勝利，而且這樣就沒有主場優勢了。你要跟我說一支可以贏下很多比賽的球隊，只要在小小的系列賽拿下3場，那我肯定無法接受。」
賈吉接著說：「而且在季後賽正式開打以前就進入泡泡，整個過程還要待在裡面，感覺就像是從家人身邊把我們抽離。我們就靜觀其變，看看效果如何。可以肯定的是這樣的模式不會影響我們今年想完成的目標，但我就是無法完全接受。」
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