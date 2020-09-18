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MLB／西雅圖空氣糟 水手到教士球場當主隊
教士隊與水手隊明起展開三連戰，教士隊若在系列賽中拿下季後賽門票，將是2006年後第一次，特別的是，還會是在主場以客隊之姿取得晉級資格。
這三場賽事原本預計在水手隊主場舉行，然而因西雅圖當地空氣品質不佳，賽事移往教士隊位於聖地牙哥的主場舉辦，但水手隊仍為主隊。
教士隊距離季後賽資格的魔術數字剩下「3」，代表這三場全勝就能自力拿下，或是靠著洛磯、紅人、釀酒人等球隊落敗縮減魔術數字。
美國西岸野火蔓延，華盛頓州也煙霧瀰漫，西雅圖空氣品質被歸為「不健康」，水手隊在15日與運動家的雙重賽時，就有球員抱怨空氣太糟，接下來與巨人隊兩戰也改到舊金山舉行。
水手隊總教頭瑟維斯（Scott Servais）表示，球隊在出發前往舊金山時，都認為只是2天的旅程，沒想到要繼續借用其他球場比賽，「天氣不是我們能控制的，大家當然都能夠理解為何無法回主場，但可能不是每個人都做好準備了。」
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