MLB／官網預選塞揚獎 達比修有、前田健太進前五

大聯盟官網針對今年塞揚獎看好人選進行調查，今天公布結果，兩名日籍投手看好度都排進前五，小熊隊達比修有更排名國聯第一，雙城隊前田健太排美聯第四，美聯第一則是畢柏（Shane Bieber）全票通過。

大聯盟官網找來38名記者、專欄作家進行塞揚獎提前票選，選出兩聯盟前五名投手，依序給予5分至1分的分數。

國聯塞揚獎競爭激烈，達比修有雖然獲得17張第一名選票最多，不過大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）有15張第一名、紅人隊包爾（Trevor Bauer）也有5張第一選票，接下來每場先發都可能改變記者的意向。

達比修有略占優勢，甚至有機會拿下國聯投手「三冠王」，目前以7勝並列勝投第一，防禦率1.86排第二，僅次於包爾的1.71，79次三振並列第四，與第一名的諾拉（Aaron Nola）也僅差5K。

美聯塞揚獎幾乎大勢底定，印地安人隊畢柏獲得38張第一名選票，8勝、112次三振都是全大聯盟最多，防禦率1.74則僅輸給國聯的包爾，官網認為，畢柏的成績若最終獲得塞揚獎不令人意外，甚至有可能參與年度MVP的競爭。

今年從道奇轉隊到雙城後，在先發位置投出一片天，可惜印地安人畢柏K功實在驚人，讓他美聯塞揚看好度落居第四。 美聯社

前田健太雖然光芒相對黯淡，但總分仍排至美聯投手第四，今年從道奇轉隊到雙城後，在先發位置投出一片天，防禦率2.52排名美聯第四，被上壘率0.76甚至比畢柏的0.86更低，排美聯第一。