MLB／今日戰績表 田中7局好投延續洋基先發紀錄

MLB季後賽確定以泡泡聯盟模式進行，外卡戰於排名較高的球隊主場進行後，各隊將前往中立的地點比賽，屆時球隊人員將離家數週，長時間無法見到家人恐讓不少人難以適應，洋基強打賈吉（Aaron Judge）就承

2020-09-19 11:24