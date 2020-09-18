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MLB／今日戰績表 田中7局好投延續洋基先發紀錄
MLB今日戰績表
紅襪 5:3 馬林魚
雙城 3:4 白襪
響尾蛇 3:7 天使
巨人 6:4 水手
光芒 3:1 金鶯
藍鳥 7:10 洋基
大都會 10:6 費城人
紅雀 1:5 海盜
印地安人 10:3 老虎
遊騎兵 1:2 太空人
金鶯 6:10 光芒(雙重戰)
道奇 9:3 洛磯
MLB明日賽程
04:05 費城人 vs. 藍鳥
04:05 紅雀 vs. 海盜
05:10 國民 vs. 馬林魚
07:05 藍鳥 vs. 費城人(雙重戰)
07:05 海盜 vs. 紅雀(雙重戰)
07:10 印地安人vs. 老虎
07:10 白襪 vs. 紅人
07:10 勇士 vs. 大都會
07:35 光芒 vs. 金鶯
08:10 皇家 vs. 釀酒人
08:10 響尾蛇 vs.太空人
08:10 道奇 vs. 洛磯
08:10 國民 vs. 馬林魚
08:15 雙城 vs. 小熊
09:10 遊騎兵 vs. 天使
09:40 巨人vs. 運動家
09:40 教士 vs. 水手
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