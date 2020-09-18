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MLB／洋基3戰轟破大聯盟雙紀錄 球員驚呼簡直是場秀！
洋基今天對藍鳥單局灌5轟，全場狂掃6支全壘打，系列賽3戰每場至少6轟，累計19發全壘打，雙雙打破大聯盟紀錄，賽後球員也忍不住驚呼「簡直是場秀」！
今天在4局下煙火秀前敲出超前比分二壘安打的捕手桑契斯（Gary Sanchez），透過翻譯表示：「根本就是一場秀啊！」
看著子弟兵越打越好的總教練布恩也相當開心，直言：「充滿樂趣。很明顯第2局平手之後，大夥開始在各個打數有真正出色的打擊表現。」
近期剛回歸的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今天是美國時間2018年7月23日以來首度單場4安，賽後他也喜孜孜的說：「真的是太棒了！全隊每個人能這樣做出貢獻，真的太了不起了！」
儘管連續當洋基開轟苦主，藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）也只能認命，苦嘆：「我們也只能說：『好吧』，他們打得很好，我們被打垮了。」
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