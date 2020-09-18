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MLB／單季曾豪取19勝 昔日洛磯強投希曼尼茲宣布退休
昔日洛磯明星強投希曼尼茲（Ubaldo Jimenez），2017年以來就未在大聯盟露面，近日正式宣布退休結束12個賽季的生涯。
希曼尼茲現年36歲，2006年從洛磯發跡踏上大聯盟，在號稱「投手墳場」的洛磯主場投出招牌，2010年更在洛磯拿下單季19勝，防禦率2.88，該年入選生涯唯一一次明星賽，榮獲國聯塞揚票選第3名、MVP票選第23。
經歷生涯巔峰，希曼尼茲在2011年交易大限前轉戰印地安人，過水3個球季，2014年跟金鶯簽下4年5000萬合約，不過金鶯生涯4年防禦率高達5.22，身價沒有如期兌現，因此約滿沒有獲得親睞。本年初原本以附帶春訓的小聯盟約重返老東家，打算為生涯再拼一把，可惜沒多久在7月就被釋出，無緣重返大聯盟。
希曼尼茲最後透過家鄉多明尼加的棒球聯盟，聖多明哥老虎發表退休聲明，為生涯畫下休止符，大聯盟12個球季，合計投1870局留下114勝117敗，防禦率4.34的成績。
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