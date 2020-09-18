MLB／連9場有安打、打點、得分 天使菜鳥瓦許成歷史第8人

天使一壘手瓦許（Jared Walsh）9月打擊手感好到不行，今天對響尾蛇3打數1安打，外帶1打點，跑回1分，成為自1920年來，首位連9場有得分、有打點的菜鳥，助天使終場7：3禽蛇，避免系列賽遭到橫掃。

瓦許開季前感染新冠肺炎，7、8月如期康復歸隊，可惜露面場次不多，也有打擊表現，總計10場13打數沒有任何安打。9月後脫胎換骨，出賽13場安打數暴漲至20支，有7支是全壘打，另有18分打點，單月打擊率0.417。

此戰過後更是連續9場敲安，得分和打點也場場都有進帳，成為美聯史上第8位完成紀錄的打者 ，上一名球員要追朔至2012年的退役名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）。至於史上最多連續場次，為老虎傳奇約克（Rudy York）創下的12場。

得知子弟兵有如此難得的表現，總教練麥登（Joe Maddon）大讚：「太令人印象深刻了，他不只是每個打席都敲安這麼簡單，還連9場都有打點與跑回分數，不論是不是新秀，都很令人驚訝。」