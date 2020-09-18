MLB／隊史第二次！ 光芒連兩季闖進季後賽

光芒今日對金鶯雙重賽次戰10：6拿下比賽，確定晉級季後賽，連續兩個賽季闖進季後賽，寫隊史第二度。

今天雙重賽對上金鶯，首戰靠著塞揚左投史奈爾(Blake Snell)的好投以3：1告捷，次戰靠打線再下一城。首戰吞4K的游擊手亞當斯（Willy Adames）此役開局就敲三分砲，賽前被總教練凱許（Kevin Cash）點名會是球隊未來進攻重要拼圖的外野手瑞佛洛（Hunter Renfroe），第3局回應教練期待，扛進本季第8轟。

第4局也有溫多（Joey Wendle）兩分砲幫光芒6：6咬住比分，5局再由洛爾（Nate Lowe）帶有打點一壘安打帶頭，單局攻下4分一舉超前，金鶯7局上無力還手，光芒終場10：6取勝拿下季後賽門票。

光芒今年可說多災多難，面臨疫情攪局、共有5名投手賽季報銷，還有13名球員輪流躺進傷兵名單，卻靠著韌性從5勝7敗開局後，一路過關斬將至目前的33勝18敗，不但是繼白襪後成為美聯第二支拿下季後賽門票球隊，也是隊史第二次連續兩年進軍季後賽。