MLB／洋基隊史首次單局5轟 連3場至少6轟破歷史紀錄

洋基打線近期越發火燙，今天對藍鳥系列賽最後一戰，單局灌5轟，全場狂轟6支全壘打，系列賽3戰下來累計19發全壘打，打破大聯盟紀錄。

此役4局下，藍鳥先發安德森（Chase Anderson）面臨來自紐約的狂風暴雨，先是被洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）敲出超前比分二壘安打，接著又讓對手上演「背靠背靠背」開轟接力賽，由賈納（Brett Gardner）擔任單局5轟第一棒，敲一支兩分砲，後續洋基本季的進攻箭頭勒梅休（DJ LeMahieu）、沃特（Luke Voit）也跟進，後者進帳本季第20轟，50場就達標成貝比魯斯（Babe Ruth）、曼托（Mickey Mantle）後隊史第三人，此時洋基建立7：2領先。

安德森隨後投出三振試圖穩定局勢，又遇到復出第二戰的史丹頓（Giancarlo Stanton）、托瑞斯（Gleyber Torres）跳出來各補一刀，單局結束洋基將比分擴大至9：2。大蘋果攻勢還沒完，7局下再換捕手桑契斯開砲，洋基寫下連3場至少敲6轟、總共累積19轟，兩項數據都是前所未有的大聯盟紀錄。儘管藍鳥9局上死命追趕攻下4分，仍難挽頹勢，終場洋基10：7打趴藍鳥，推進8連勝。

洋基此役單局5轟，為美國時間2017年7月27日國民15：2擊敗釀酒人之後首見，史上則是第七次。其他也曾在單局5轟的球隊還有2006年的釀酒人、 1966年的雙城、1961年跟1939年的巨人以及1949年的費城人。

在隊友狂轟加持下，洋基先發田中將大以7局丟3分，送出5K沒有保送的優質先發，拿下本季第3勝。