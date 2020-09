MLB／雙城唐納森不滿主審判決 開轟後碎嘴仍遭驅逐

雙城唐納森(Josh Donaldson)今日對白襪6局敲超前陽春砲,本該稍微提振士氣的一棒,卻在回本壘後賠上慘痛代價被驅逐出場,還間接導致球隊3:4輸球。

唐納森6局擔任首名打者,從投手手上選到2壞球,下一球因為出棒問題被認定為好球。唐納森對此頗有微詞,跟主審碎嘴了幾句,引燃驅逐導火線。下一球唐納森就敲出陽春砲一吐怨氣,跑回本壘的時候,還特地多踩幾次壘包,下場前不忘回頭再跟主審抱怨,就因這些舉動,讓唐納森慘遭驅逐出場。

Josh Donaldson was ejected after kicking dirt on home plate, after hitting a HR



