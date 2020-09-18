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MLB／雙城唐納森不滿主審判決 開轟後碎嘴仍遭驅逐

聯合新聞網 / 綜合報導
唐納森打出超前轟後，跑回本壘對主審碎嘴，遭驅逐出場。 美聯社
唐納森打出超前轟後，跑回本壘對主審碎嘴，遭驅逐出場。 美聯社

雙城唐納森（Josh Donaldson）今日對白襪6局敲超前陽春砲，本該稍微提振士氣的一棒，卻在回本壘後賠上慘痛代價被驅逐出場，還間接導致球隊3：4輸球。

唐納森6局擔任首名打者，從投手手上選到2壞球，下一球因為出棒問題被認定為好球。唐納森對此頗有微詞，跟主審碎嘴了幾句，引燃驅逐導火線。下一球唐納森就敲出陽春砲一吐怨氣，跑回本壘的時候，還特地多踩幾次壘包，下場前不忘回頭再跟主審抱怨，就因這些舉動，讓唐納森慘遭驅逐出場。

波德利（Rocco Baldelli）賽後表示事發當下有上場與主審溝通，試圖了解兩人的談話內容，但也僅得知唐納森不滿整場比賽一些打席的判決。

唐納森退場後，雙城在7局下遭到逆轉，而後續也打擊也無人建功，最終3：4落敗。儘管波德利澄清球隊並沒有因此受影響，但光唐納森沒辦法踏上打擊區，就少了可以再敲安甚至開轟的機會，或多或少都對球隊士氣會有一定程度的打擊。

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