MLB／林子偉遇滿壘未敲安 替補上場2打數吞K

紅襪今天作客馬林魚，先發伊瓦迪（Nathan Eovaldi）繳5局7K無失分的好投，打擊有狄佛斯（Rafael Devers）關鍵三分砲建功，紅襪終場以5：3贏球，取近4戰3勝。陣中旅美好手林子偉5局下替補守左外野，2打數無安打，還吞2次三振，打擊率降至0.179。

今晚比賽前半上演投手交鋒，由伊瓦迪先發5局挨2安、無失分、7次三振，略勝一籌，奪本季第3勝；馬林魚先發烏雷納（Jose Urena）先發5.2局雖有6次三振，但被打5支安打失2分屈居下風。

雙方投手你來我往，不讓對手越雷池，比賽遲至6局才打破僵局，由紅襪率先突圍。捕手普拉威基（Kevin Plawecki）滿壘掃出2打點三壘安打，打出烏雷納本場唯二失分，更一棒將他打下場。狄佛斯7局上再補一發三分砲，穩定局勢，讓馬林魚7局下追回3分無果，終場5：3擊敗馬林魚。

林子偉在5局下頂替穆諾茲（Yairo Munoz）守左外野，第6局獲得打擊機會就遇滿壘，可惜吞下三振，無緣扮演贏球大功臣。8局上再獲一打席也以三振作收，賽後打擊率由原先0.189再降至0.179。

另外效力印地安人隊的台灣好手張育成，在對老虎的比賽也有上場，不過僅在8局上場代跑，8局下半接替守三壘，沒有輪到打擊機會；印地安人隊靠拉米瑞茲（Jose Ramirez）單場雙響砲帶領下以10：3贏球。