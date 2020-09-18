MLB／白襪重建有成 12年來首度進軍季後賽

白襪新星希曼尼斯（Eloy Jimenez）在7下兩出局後，一支帶有打點的二壘安打突破3：3平手僵局，助球隊最終4：3擊敗雙城，白襪12年來首度闖進季後賽。

芝加哥白襪今天在主場迎戰明尼蘇達雙城，兩隊一路用全壘打互轟，讓戰況始終緊繃。

雙城2上就靠巴克斯頓（Byron Buxton）的陽春砲先馳得點，白襪4下靠阿布瑞尤（José Abreu）陽春彈扳平，這是目前暫居聯盟打點王的他，本季第50分打點，這也讓他成為自2013年底特律老虎的卡布雷拉（Miguel Cabrera）後，首位能在球季前50場比賽打進50分打點的選手，卡布瑞拉當年在前50場比賽掃回57分打點，也是當年美聯MVP。

5上巴克斯頓的陽春砲讓雙城再度取得領先，這是他生涯第3度有單場兩支以上全壘打的表現，但下個半局恩卡納西恩（Edwin Encarnacion）揮出陽春全壘打，讓白襪以2：2再度追平。兩隊平手僵局沒有維持太久，唐納森（Josh Donaldson）6上的陽春彈，讓雙城3：2將比數超前。

7下白襪首名打者戴森（Jarrod Dyson）安打上壘，兩出局後葛蘭多（Yasmani Grandal）獲保送，阿布瑞尤的安打先讓白襪3：3追平，下一棒的希梅內斯（Eloy Jimenez）敲出帶有超前分的二壘安打，讓白襪4：3在這場比賽首度超前，最終也以這個比數拿下勝利。

雙城日籍投手前田健太此戰先發5局丟2分，分別遭阿布瑞尤及恩卡納西恩（Edwin Encarnacion）開轟，平手時退場無關勝負。

白襪拿下這場勝利，戰績提升為33勝17敗，在美國聯盟中區領先排名第2的雙城達3場勝差，穩坐龍頭寶座，也確定繼2008年後，再度揮軍季後賽。