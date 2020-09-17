MLB／大谷翔平低潮未出賽 麥登：繼續上場可能更糟

天使隊今天以6：9輸給響尾蛇隊，日籍球星大谷翔平依舊未上場，連4場未先發、連3場未出賽，總教練麥登（Joe Maddon）坦言，大谷目前遇到低潮，球隊為了競爭季後賽，需排出最好的陣容，但相信他能夠調整回來。

大谷翔平上一次出賽已是13日對洛磯隊，以代跑身分上場，主要原因是這段期間對手多半派出左投先發，另一個原因是，大谷目前打擊率僅1成89，本季出賽37場，敲出5轟、20打點。

麥登表示，大谷近期打擊上確實表現不佳，「如果繼續派他上場，情況有可能更糟，所以給他一點空間，讓他重新調整一下，我相信當他回來出賽，會有好的成果。」

天使隊明天要對上的楊恩（Alex Young）還是左投，大谷可能依舊無法先發，今年對上左投共47打席，打擊率為1成54，沒有敲過全壘打，只有1打點。

麥登認為，大谷遲早會找回手感，但問題是如果是正常球季的4、5月時，還有機會讓他上場調整，但以今年球季來說，已經到了爭奪季後賽的時期，必須排出近期最好的打線。