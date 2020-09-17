MLB／被自己擺了一道 國民外野接殺因鬍子意外掉球

國民伊頓（Adam Eaton）留著帥氣的大鬍子，只不過今晚對上光芒比賽一次守備中，卻被自己的鬍子擺了一道，讓早就接到的球硬生生從手套彈出。

此役2局下2出局，溫多（Joey Wendle）2好2壞掃出右外野方向飛球，由於落點深遠，伊頓必須拔腿狂奔接球。當伊頓費盡千辛外苦，飛撲將球接進手套，不料一個翻滾手套去敲到自己的大鬍子，導致甩出原本拿穩的球，到手的接殺就這樣飛走。

如此哭笑不得的場景，光芒的轉播人員在畫面重播的時候逗趣表示：「他的鬍子把球敲出去了。原本還在手裡，結果伊頓的鬍子把它戳了出來，導致球滾落地。」

賽後根據總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說發，這次翻滾跟撞擊，讓伊頓他手指稍微受傷，4局下下場由哈里森替補守右外野。