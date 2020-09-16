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MLB／月底外卡揭幕季後賽 世界大賽10月21日登場

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟季後賽賽程公佈，月底外卡揭幕，10月21日開打世界大賽。 截圖自大聯盟官方推特
大聯盟季後賽賽程公佈，月底外卡揭幕，10月21日開打世界大賽。 截圖自大聯盟官方推特

大聯盟敲定季後賽程表，以類似NBA「泡泡聯盟」方式，安排球隊在南加州和德州比賽，台灣時間9月30日的率先上演美聯外卡。世界大賽將於10月21日揭幕，若有必要最後一戰將於10月29日開打。

今年兩聯盟各有8支球隊可參加季後賽，包含6支分區前2名球隊，美、國兩聯還各有2名外卡資格。外卡採3戰2勝制，分區系列賽則是5戰3勝，聯盟冠軍賽則是7戰4勝制。

為了人員健康著想，所有球隊都採「泡泡聯盟」方式，將在南加州和德州打季後賽。美聯球隊將在聖地牙哥、洛杉磯等地舉行；至於國聯則是在德州阿靈頓和休士頓兩地。

另外，眾所期待的世界大賽將於10月21日於遊騎兵新家「環球人壽球場（Globe Life Field）」進行，若系列賽進入第7戰，最晚會在10月29日決定今年冠軍。

排球 洛杉磯

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