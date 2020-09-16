MLB／先發二壘請育嬰假 張育成重回大聯盟

印地安人先發二壘手赫南德茲（Cesar Hernandez）新生兒報到，向球團請了育嬰假，張育成也因此從訓練基地當中被召回大聯盟。

印地安人需要外野戰力，在9月1日將外野手梅卡度（Oscar Mercado）拉上大聯盟，至於張育成則遭下放。這次赫南德茲請育嬰假預計缺席1到3天，今天對小熊二壘手暫時由弗里曼（Mike Freeman）頂替，印地安人同時叫回張育成進行陣容調整。

值得一提的是，去年張育成也因為陣中明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）請育嬰假獲得初登大聯盟的機會，當時他也成為第16位登上大聯盟的台將。張育成本季大聯盟出場次數不多，目前出賽8場，共9個打席，打擊率0.222。