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MLB／今日戰績表 教士拉梅特7局11K技壓道奇克蕭

聯合新聞網 / 整理
教士拉梅特以7局11K只丟1分的好投技壓6.1局丟3分9K的道奇王牌克蕭。 法新社
教士拉梅特以7局11K只丟1分的好投技壓6.1局丟3分9K的道奇王牌克蕭。 法新社

MLB今日戰績表

海盜 1:3 紅人

費城人 2:6 馬林魚

紅雀 1:2 釀酒人

運動家 5:6 水手

勇士 1:14 金鶯

海盜 4:9 紅人(雙重戰)

雙城 1:3 白襪

紅雀 3:2 釀酒人(雙重戰)

運動家 9:0 水手(雙重戰)

道奇 2:7 教士

MLB明日賽程

06:40 海盜 vs. 紅人

06:40 紅襪 vs. 馬林魚

06:40 國民 vs. 光芒

07:05 藍鳥 vs. 洋基 (民視)

07:05 大都會 vs. 費城人

07:10 皇家 vs. 老虎

07:35 勇士 vs. 金鶯

07:40 紅雀 vs. 釀酒人

08:10 雙城 vs. 白襪

08:10 遊騎兵 vs. 太空人

08:15 印地安人 vs. 小熊

08:40 運動家 vs. 洛磯

09:10 道奇 vs. 教士(FOX體育1、3台)

09:40 響尾蛇 vs. 天使

09:40 巨人 vs. 水手

球隊戰績表

體育

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