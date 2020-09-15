MLB／今日戰績表 教士拉梅特7局11K技壓道奇克蕭
MLB今日戰績表
海盜 1:3 紅人
費城人 2:6 馬林魚
紅雀 1:2 釀酒人
運動家 5:6 水手
勇士 1:14 金鶯
海盜 4:9 紅人(雙重戰)
雙城 1:3 白襪
紅雀 3:2 釀酒人(雙重戰)
運動家 9:0 水手(雙重戰)
道奇 2:7 教士
MLB明日賽程
06:40 海盜 vs. 紅人
06:40 紅襪 vs. 馬林魚
06:40 國民 vs. 光芒
07:05 藍鳥 vs. 洋基 (民視)
07:05 大都會 vs. 費城人
07:10 皇家 vs. 老虎
07:35 勇士 vs. 金鶯
07:40 紅雀 vs. 釀酒人
08:10 雙城 vs. 白襪
08:10 遊騎兵 vs. 太空人
08:15 印地安人 vs. 小熊
08:40 運動家 vs. 洛磯
09:10 道奇 vs. 教士(FOX體育1、3台)
09:40 響尾蛇 vs. 天使
09:40 巨人 vs. 水手
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