MLB／金廣鉉創新人防禦率第二紀錄 球隊輸球不滿足

紅雀隊南韓籍投手金廣鉉在今天出戰釀酒人隊的比賽中先發7局無失分退場，儘管在打線熄火的情況下紅雀以1：2吞下敗仗，但金廣鉉本賽季前五場先發登板防禦率僅有0.33，也創下大聯盟新人史上第二低紀錄。

金廣鉉在去年與紅雀簽下兩年合約，正式進軍大聯盟成為32歲的老菜鳥，在開季前六戰他的表現相當亮眼，其中在八月份以先發身份出賽後至今五場比賽，他先發27.2局、自責分僅1分。

而金廣鉉生涯前五場先發防禦率0.33，創下大聯盟採計防禦率紀錄以來，新人前五戰先發的防禦率史上第二低紀錄，僅次於1981年的道奇賽揚獎投手瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela），他在生涯前五場先發都完投9局，自責分1分，防禦率僅0.20。

不過金廣鉉的好表現並未獲得隊友火力支援，讓他至今僅拿下兩勝，在今天賽後他說：「我對於今天的表現是感到滿意的，但不幸的是我們的球隊輸球了，這是唯一讓我無法滿足的地方。」

金廣鉉在本月初一度因為腹部疼痛被送往醫院，之後檢測出是腎梗塞，不過在醫生的准許下繼續登板，不過必須要避免有流血或瘀傷的狀況發生，談到自己的身體狀況時他說：「大家不需要為我擔心，我對自己的身體充滿信心，除非發生一些很糟糕的事情，否則都毋須擔心。」